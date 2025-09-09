Disminuye 50% el robo de vehículo en el oriente del Estado de México

Implementación del Mando Unificado

A 167 días de la estrategia, también se redujo en 18.05% el homicidio doloso.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- A 166 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, se alcanzó una disminución del 50 por ciento en el robo de vehículo, en comparación con los 166 días previos al inicio de esta estrategia de seguridad.

Durante la Mesa de Paz Estado de México, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez, también se informó que el homicidio doloso se redujo 18.05 por ciento en el mismo periodo, lo que refleja avances importantes en la seguridad de la región.

La mandataria estatal destacó en sus redes sociales que el Gobierno de México, el Estado de México y los municipios trabajan de manera coordinada por la seguridad y la paz en esta zona.

Previo a la sesión, se realizó una Ceremonia con Fuerzas Armadas, en la que se rindieron honores a la Bandera y se refrendó el compromiso de seguir trabajando juntos por la tranquilidad de las familias mexiquenses.

Cabe destacar que hoy participaron Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, y hoy sumaron 15 municipios en esta estrategia de seguridad.

En la reunión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Garantizar justicia a las víctimas tras trenazo en Atlacomulco

Por otra parte, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil del EdoMéx, Secretaría de Salud y Grupo Relámpagos, en coordinación con las fuerzas armadas y el municipio de Atlacomulco, atendieron el choque de un tren de la Empresa Kansas City Southern de México, contra un camión de pasajeros de la empresa Herradura de Plata, registrado el lunes sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío.

La FGJEM lleva a cabo las investigaciones correspondientes con el propósito de esclarecer los hechos a fin de garantizar justicia a las víctimas.

El Gobierno del Estado de México seguirá brindando seguimiento y atención a las necesidades de las víctimas y sus familias, garantizando que reciban atención médica de calidad, así como los apoyos y acompañamiento necesarios, con el fin de salvaguardar la integridad de las y los mexiquenses que lamentablemente resultaron afectados en este percance.