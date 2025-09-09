Promueve igualdad e inclusión para la comunidad LGBTTTIQ+

Con jornada “Por Amor a la Diversidad”

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Para construir una entidad más justa, igualitaria e inclusiva, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez llevó a cabo la Jornada “Por Amor a la Diversidad” en coordinación con el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, que acercó servicios de salud, registro civil y asesoría jurídica a la comunidad LGBTTTIQ+ .

Entre las acciones que se llevaron a cabo se encuentran siete matrimonios igualitarios, que brindan protección jurídica a las parejas del mismo sexo, y 15 rectificaciones de género en actas de nacimiento, para reconocer legalmente la identidad de las personas trans y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. A ello se sumaron asesorías para víctimas de violencia de género, pruebas de VIH y entrega de métodos anticonceptivos, entre otros servicios.

Gabriela Hernández Iturbe, Encargada del Despacho de la Dirección General de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Consejería Jurídica, señaló que en el Estado de México se trabaja para hacer realidad el principio de igualdad, “con la certeza de que los derechos no se conceden, se reconocen, se garantizan y se defienden, porque nadie debe caminar solo, sola y sole en la defensa de su identidad, su dignidad o por su amor”.

Para apoyar a quienes forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+, el Gobierno del Estado de México también ha realizado acciones como la puesta en operación, en noviembre de 2024, del Primer Refugio para Mujeres de la Diversidad Sexual en Situación de Violencia, ubicado en Naucalpan, que ofrece un lugar digno y seguro, y atención en áreas como trabajo social, psicología, asesoría jurídica y atención médica. Además de la Primera Clínica de la Diversidad Sexual en Zumpango, inaugurada en febrero de 2025, con servicios gratuitos de salud en áreas como ginecología y obstetricia, urología, medicina interna, psicología, nutrición y psiquiatría.

La Jornada “Por Amor a la Diversidad” es un esfuerzo conjunto entre Consejería Jurídica, Secretaría de las Mujeres, Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Casa de las Muñecas Tiresias A.C, Orgullo Disidente, entre otros.