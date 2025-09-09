Viene aumento de impuestos a tabaco, refrescos, videojuegos y apuestas

Paquete Económico 2026

Hacienda busca hacerse de ingresos por 8.7 billones de pesos para el próximo año

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, incluyó en el Paquete Económico 2026 una serie de medidas tributarias con fines “extra fiscales” que buscan desincentivar el consumo de productos considerados dañinos para la salud física y mental de la población.

Entre ellas destacan nuevos gravámenes a los videojuegos con contenido violento y a las casas de apuestas en línea, además de un incremento en el impuesto a las bebidas saborizadas y al tabaco, que pretenden incrementar la recaudación “sin la necesidad de crear nuevos impuestos generales”.

Hacienda busca hacerse de ingresos presupuestarios por 8 billones 721.1 millones de pesos para el próximo año y una parte importante del impulso vendría del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y del impuesto general a la importación, de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026, presentada al Congreso.

La actual administración argumenta que el consumo de estas industrias genera altos costos sociales y económicos: desde obesidad y diabetes asociadas a bebidas azucaradas, hasta problemas de aislamiento y ansiedad vinculados al uso intensivo de videojuegos, además de pérdidas económicas familiares derivadas del crecimiento de las casas de apuestas digitales.

Nuevo frente fiscal

El IEPS es un cargo que el gobierno cobra extra sobre productos como cigarros, refrescos o gasolina, además del IVA habitual. El objetivo de este impuesto no es solo recaudar dinero, sino también desincentivar el consumo de productos asociados a riesgos para la salud o el ambiente y usar esos recursos para financiar salud, educación y otros servicios públicos.

En el caso de los cigarros y productos de tabaco, la propuesta del gobierno plantea un aumento considerable: la tasa de impuesto que se aplica sobre el precio (conocida como ad valorem) subiría de 160% a 200%. Esto quiere decir que, si el precio base del producto es de 100 pesos, el IEPS que se pagará será de 200 pesos por ese concepto, a lo que se suma la cuota fija por cigarro y el IVA general. Los puros hechos completamente a mano pagarían un IEPS de 32% por ese mismo concepto, en vez del 30.4% actual.

La propuesta va más allá de los cigarros tradicionales e incluye nuevos productos como las bolsas de nicotina para uso oral o dispositivos electrónicos con nicotina. Sobre estos también se aplicará el mismo porcentaje de impuesto, y además un cobro adicional basado en la cantidad de nicotina que contienen, calculado con base en el cigarro promedio del mercado mexicano (0.8 miligramos de nicotina por cigarro).

Así se reflejaría para el consumidor: Si se aprueba la nueva cuota, en 2026 cada cigarro que compre una persona llevará un impuesto fijo de 0.8516 pesos, solo por IEPS.

Por ejemplo, comprar una cajetilla de 20 cigarros implicaría pagar 17.03 pesos solo por esta cuota, más el 200% sobre el precio final por el resto del impuesto, además del IVA general. En 2025, la cuota por cigarro es de 0.6445, por lo que el aumento será de poco más de 20 centavos por cigarro en 2026..

La iniciativa también incluye ajustes en la carga tributaria para otros productos derivados, por ejemplo, excluye del IEPS a productos que contengan nicotina aprobados como medicamentos para terapia de reemplazo, siempre que cuenten con registro sanitario.

Refrescos, edulcorantes y bebidas saborizadas

Un segundo bloque de aumentos fiscales recae sobre la industria de bebidas saborizadas. El Paquete Económico 2026 propone elevar la cuota del IEPS que grava refrescos y bebidas saborizadas con azúcares o edulcorantes añadidos, duplicando el monto de 1.6451 pesos vigente en 2025 a 3.0818 pesos por litro a partir de 2026.

Esta modificación afecta a refrescos regulares, bebidas light, polvos, jarabes y preparados para diluir, incluyendo todas las variantes comerciales y artesanales.

Videojuegos, apuestas e impuestos digitales

El Paquete Económico 2026 introduce una novedad relevante para el sector digital y del entretenimiento. Por primera vez, el IEPS gravaría con una tasa del 8% la venta, descarga y acceso digital a videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para menores de 18 años.

La medida contempla también el cobro del gravamen sobre “contenido adicional” adquirido dentro de los videojuegos (como niveles, personajes o funciones especiales), así como sobre el valor de las membresías o suscripciones cuando incluyan acceso a títulos clasificados con contenidos no aptos para menores.

El documento establece nuevas obligaciones para plataformas digitales: deberán inscribirse ante el SAT, expedir comprobantes con el impuesto incorporado al precio, y reportar la información de las operaciones. En caso de incumplimiento severo, la SHCP tendrá facultades para bloquear temporalmente el acceso a los servicios digitales involucrados.

La iniciativa también reformula el impuesto sobre juegos con apuestas y sorteos, elevando la tasa del 30% vigente a un 50%. Esto incluye la prestación de servicios tanto en establecimientos físicos como en canales digitales o por internet, para nacionales y extranjeros sin residencia fiscal en México.