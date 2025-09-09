“Hija de la Luna” ¡Un gran homenaje llega por fin a México!

Los días 21 y 22 de noviembre en el CCT1

Con la imponente voz y talento de Robin Torres, aclamada por la crítica y los fans

El próximo 21 y 22 de noviembre, el Centro Cultural Teatro 1 (CCT1) se convertirá en el epicentro de la nostalgia y la celebración cuando llegue a México “Hija de la Luna”, el homenaje más fiel y emocionante jamás realizado a la agrupación española que definió toda una época y que continúa siendo un referente ineludible del pop en español.

Desde los años 80, esta música en español revolucionó con una propuesta que combinaba frescura, sofisticación y un estilo que trascendió fronteras. Su influencia no se limita únicamente a los éxitos radiales: sus letras, cargadas de sensibilidad, rebeldía y poesía urbana, supieron reflejar los sueños y emociones de toda una generación.

Álbumes icónicos como Descanso Dominical o himnos inolvidables como Hoy No Me Puedo Levantar, Me cuesta tanto olvidarte y La fuerza del destino no solo se escucharon en cada rincón de España y América Latina, sino que se convirtieron en la banda sonora de millones de vidas.

Después de más de 300 conciertos en España y América Latina, Hija de la Luna llega por fin a nuestro país, con la imponente voz y talento de Robin Torres, quien ha sido aclamada por la crítica y los fans por su capacidad de transmitir la esencia de Ana Torroja y dar nueva vida a estos temas con fidelidad y frescura.

El resultado será un espectáculo colorido, fastuoso y lleno de energía, en el que la música, la puesta en escena y la entrega de los artistas se fusionan para transportar al público directamente a la época dorada del pop en español.

Hija de la Luna no es un simple concierto tributo: es un viaje emocional que conecta pasado y presente. Cada acorde, cada letra y cada interpretación despierta recuerdos y emociones en quienes vivieron la euforia original, y al mismo tiempo contagia a nuevas audiencias que descubren la vigencia de estas canciones.

La cita será el viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1, en un ambiente de fiesta pensado para cantar, bailar y revivir, en comunidad, la música de un grupo que sigue siendo eterno.

Los boletos ya están a la venta, y todo apunta a que se agotarán rápidamente. Porque, como dice una de sus frases más emblemáticas: “Me cuesta tanto olvidarte”.