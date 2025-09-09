En agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio, respecto a septiembre de 2024

Estrategia Nacional de Seguridad funciona: CSP

Felicita la mandataria al Gabinete de Seguridad

El gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informó que, en agosto pasado, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre de 2024, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias a 59.2.

Durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó esta reducción en los homicidios dolosos en dicho periodo que representa una disminución del 32 por ciento.

“De septiembre de 2024, —nosotros recuerden entramos el primero de octubre–, septiembre del 2024 que tuvo 86.9 homicidios diarios en promedio, agosto tiene 59.2, lo que representa 27 homicidios diarios menos. En agosto 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Una felicitación al Gabinete de seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción”, puntualizó.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que agosto de 2025 también representa el agosto más bajo desde 2015. Además, señaló, que en los primeros ocho meses del 2025, el promedio anual de homicidios se ubicó en 68.4, lo que quiere decir una disminución del 32 por ciento en comparación al 2018, que tuvo 100.5 homicidios diarios.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en las últimas dos semanas, del 21 de agosto al 8 de septiembre, se detuvieron a mil 600 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 552 armas de fuego y más de cinco toneladas de drogas; además se desmantelaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas y áreas de concentración. Mientras que, del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025, más de 32 mil 400 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto; más 16 mil armas de fuego se aseguraron, así como 245 toneladas de droga, incluyendo 3 millones 600 mil pastillas de fentanilo; y en 22 estados de la República las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, inhabilitaron mil 400 laboratorios de producción de metanfetamina y áreas de concentración.

Anunció que, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo se realizaron despliegues y operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco donde se aseguraron 441 mil litros de hidrocarburo.

Además, derivado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han recibido 43 mil 682 llamadas al número 089, de las cuales 31 mil 411 llamadas (72 por ciento) fueron extorsiones no consumadas; 8 mil (18 por ciento) fueron denuncias de números que intentaron extorsionar; y 4 mil 263 (10 por ciento) fueron para reportar extorsiones consumadas. Gracias a ello, se han iniciado mil 436 carpetas de investigación por las Fiscalías en los estados.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, durante agosto 33 mil 177 niñas, niños y adolescentes participaron en 144 torneos de fútbol, además se realizaron 113 Ferias de Empleo en la que participaron 33 mil 522 jóvenes. Además, para escuchar a las familias se han visitado casa por casa a 167 mil 300 personas; se han realizado 296 Ferias de Paz; se han conformado 280 Comités de Paz; recuperado 278 espacios; se han iniciado 15 obras comunitarias en Salamanca, Celaya y León, en Guanajuato; en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en Cajeme, Sonora.

Además, con el Tianguis del Bienestar, del 25 al 30 de agosto, se han beneficiado a 48 mil familias de 19 municipios y a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se han intercambiado, del 10 de enero a la fecha, 5 mil 890 armas de fuego: mil 760 largas, 3 mil 492 cortas y 638 granadas; adicionalmente se han canjeado 2 millones 240 mil juguetes por opción educativas.

Incremento de impuestos a refrescos, para fondo de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su mañanera de este martes que el incremento en impuestos a refrescos y tabacos, incluidos en el Paquete Económico 2026, se usarán para un fondo de salud con el que se atenderá a las personas que sufren padecimientos vinculados al consumo de esos productos.

Ante cuestionamientos sobre el aumento en las tasas a estos productos y a los videojuegos, la jefa del Ejecutivo sostuvo que en el caso de las bebidas azucaradas “todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud, y tienen que ver con el daño que ocasionan las bebidas azucaradas”.

Indicó que integrantes del gabinete de salud asistirán el próximo jueves a la mañanera para dar más detalles de esta estrategia y sobre el daño que las bebidas azucaradas y refrescos ocasionan a la salud.

“La recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades y padecimientos vinculadas con el consumo de bebidas azucaradas. En tabaco es lo mismo”, dijo.

En cuanto al impuesto a los videojuegos, la mandataria federal afirmó que tiene que ver con seguridad. Si bien, no se decretará una prohibición de estos, señaló que pronto se hablará de su contenido.

“No vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí la atención que deben prestar los padres y las madres, y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, estamos trabajando en ello. En uno de los informes de seguridad vamos a hablar de eso”, apuntó.

Desligan al capitán muerto con caso huachicol fiscal

La mandataria informó que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, que según versiones se habría suicidado, no está vinculado con el caso del huachicol fiscal.

“Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando, entonces es un asunto de otra naturaleza”, manifestó, por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero..

Recordó que “esta investigación surge de las denuncias que había antes” y resaltó el buque que se encontró en marzo en Altamira, Tampico, “que presuntamente venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación.

Sheinbaum Pardo destacó que “la Marina-Armada de México es una gran institución, como las fuerzas armadas, son grandes instituciones del Estado. La Marina es una gran institución, reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como éste habla bien de la institución; que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la fiscalía para llegar a las últimas consecuencias y sigue la investigación”.

Esto, sostuvo, “es muy importante, primero porque habla de la integridad del almirante (Raymundo Pedro) Morales (secretario de Marina) y su trabajo; segundo, porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas y tercero, aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución, a la Marina”.

Destinarán 2.1 mil mdp a ganaderos por cierre fronterizo

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo federal, indicó que la inversión para apoyar a los ganaderos de tres estados del norte del país ante el cierre de la frontera a exportaciones por parte de Estados Unidos es de 2 mil 181 millones de pesos. Señaló que la entrega de apoyos y créditos comenzará la próxima semana.

Cuestionada sobre el Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad, en el marco del Plan México, con el que se pretende contrarrestar el “unilateral” cierre de la frontera al ganado mexicano decretado por Washington, señaló que habrá apoyo federal, estatal y créditos.

“Son tres estados: Sonora, Coahuila y Durango”, señaló la mandataria. El fin de semana, durante su gira por varios estados -entre ellos estos tres-, se dio a conocer que Coahuila recibirá 650 millones de pesos de estos apoyos, 700 millones para Durango y 831 millones para Sonora.

“Es una solicitud que ellos tenían desde hace mucho tiempo, que en vez de exportar se produzca en México. Particularmente con el cierre de la frontera lo solicitan más”, señaló la jefa del Ejecutivo esta mañana.

Detalló que los apoyos, que incluyen una parte de fondo perdido, abarcan una inversión directa del gobierno de México, “son alrededor de 600 millones” de pesos; otra parte de aportaciones de los gobiernos estatales; una más de créditos para engorda; y la inversión para la construcción de los centros integrales.