Arranca la temporada 2025-2026 y se transmitirá en vivo desde el Met de NY

Una vez más en el Auditorio Nacional

Serán ocho óperas: una premiere, tres nuevas producciones y cuatro reposiciones

México estará presente en la nueva temporada de En vivo desde el Met de Nueva York que transmitirá ocho óperas: una premiere, tres nuevas producciones y cuatro reposiciones, desde su sede en el Lincoln Center hasta el Auditorio Nacional, así como diversos cines y recintos del mundo, entre octubre de 2025 y mayo de 2026. El programa iniciará y cerrará con dos momentos históricos para el país: el 18 de octubre de 2025 el tenor Rolando Villazón se convertirá en el primer mexicano al frente de una producción en el Met, al dirigir la nueva puesta en escena de La Sonnambula de Bellini, que inaugurará el ciclo con la soprano Nadine Sierra como protagonista y Riccardo Frizza en el podio; mientras que el 30 de mayo de 2026 será la premiere en la prestigiosa institución de El último sueño de Frida y Diego, sobre la pareja de artistas nacionales, la primera ópera de la estadounidense Gabriela Lena Frank, con libreto de Nilo Cruz, dirigida y coreografiada por la brasileña Deborah Colker, bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin.

A estos dos títulos de sumarán las nuevas producciones de I Puritani de Bellini (10 de enero de 2026) y Tristan und Isolde de Wagner (21 de marzo de 2026), así como las reposiciones de La Bohème de Puccini (8 de noviembre de 2025), Arabella de Strauss (22 de noviembre de 2025), Andrea Chénier de Giordano (13 de diciembre de 2025) y Eugene Onegin de Tchaikovsky (2 de mayo de 2026). Los abonos y boletos para ver la temporada completa ya están a la venta.

Este año el Met celebra su 142 aniversario y continúa con su objetivo de programar tanto audaces obras nuevas como producciones aclamadas de los clásicos del repertorio, con la participación de algunos de los cantantes, directores, conductores y diseñadores más destacados del mundo. En tres de las producciones que podrán verse esta temporada se incluyen notables debuts de realizadores, como el aclamado director de teatro y ópera estadounidense Yuval Sharon en Tristan und Isolde de Wagner, el director y diseñador escénico británico Charles Edwards al frente de la producción de I Puritani de Bellini, el tenor mexicano Rolando Villazón, quien ha comenzado una segunda carrera, ahora como director, con La Sonnambula del mismo compositor, y el director orquestal ruso Timur Zangiev, quien conducirá la partitura de Eugene Onegin de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

«Estamos muy emocionados con nuestra variada programación para la temporada 2025–2026, que seguramente entusiasmará tanto a los amantes experimentados de la ópera como a las nuevas audiencias que esperamos atraer. En estos tiempos inciertos, esperamos que nuestras funciones ofrezcan consuelo a un mundo que lo necesita profundamente», dijo Peter Gelb, director general del Met.

«Estoy encantado de dirigir óperas increíbles esta temporada… de compositores cuyos trabajos he promovido durante algún tiempo, como Gabriela Lena Frank. Escuchar su música en conversación con Mozart, Puccini y Saariaho demuestra el amplio rango artístico del Met. Estoy emocionado por esta fascinante temporada que tenemos por delante», comentó el maestro Yannick Nézet-Séguin.

La Temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York se transmitirá del sábado 18 de octubre de 2025 al sábado 30 de mayo de 2026, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Abonos para la temporada completa: De $1440 a $9200, disponibles a partir del próximo 31 de mayo. Boletos individuales: De $180 a $1150, a la venta a partir del 16 de junio. Disponibles en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.