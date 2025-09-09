Galia es la ganadora de la cuarta semifinal de “México Canta”

De Tijuana, Baja California

La intérprete se presentó con la canción Por el camino de rosas, composición de Martín Od

México es una potencia cultural, un atlas musical. El arte es un motor de toda transformación y en nuestro país también es un acto comunitario, ya que lo hacemos todas y todos. Diariamente, se trabaja por un México en paz, sin violencia, libre de adicciones, y “México Canta por la paz y contra las adicciones” atiende todas estas causas.

Iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración del Consejo Mexicano de la Música (CMM), “México Canta” llevó a cabo, el día de ayer –domingo 7 de septiembre de 2025– su cuarta semifinal, correspondiente a la región Norte del país.

Como parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas del Gobierno de México, “México Canta” permite que la música sea una herramienta para transformar realidades y cambiar las narrativas, con el objetivo de construir mejores oportunidades para las y los jóvenes.

Después de las tres primeras semifinales (con participantes de las regiones Oeste, Centro y Este de Estados Unidos), inició la presencia Norte de México con representantes de Baja California, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Norteño, duranguense, hip hop, corrido y mariachi fueron algunos de los géneros musicales que se escucharon en la emisión.

La cantante Galia –quien interpretó «Por el camino de rosas”, composición de Martín Od– resultó la seleccionada para pasar a la Gran Final. Desde muy pequeña, la artista tuvo acercamiento con la música; talentosa, alegre y con gran ternura se presentó en el escenario de “México canta”, en el que demostró la potencia de su voz, la gratitud a su familia, las profundas emociones sobre la pérdida y el recuerdo, así como su apuesta de darlo todo en el escenario y reconocer el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por enaltecer, proteger y hacer un mejor país para las mujeres.

En la velada de anoche, la conducción estuvo a cargo de Luisa Iglesias y Andrea Núñez, mientras que se escucharon los consejos musicales de Roberto Guadarrama, tecladista de Los Bukis, una de las agrupaciones más reconocidas de nuestro país; así como de la cantautora América Sierra y la cantante Regina Orozco, y, como invitada, Camila Fernández, reconocida en el mundo del regional mexicano, y heredera de una tradición familiar que mantiene vivo el mariachi.

Al hacer sus recomendaciones, Roberto Guadarrama expresó: “Para mi gusto, todos son ganadores. Un trabajo que todos hicieron que se admira”. A su vez, Camila Fernández, quien también pisó el escenario con dos interpretaciones, dijo: “Qué bonito representan ustedes al Norte de México, felicidades a cada uno, qué talentazo tienen”.

Mientras que la compositora América Sierra les recordó que lo que ocurrió durante la transmisión no define su futuro, “ustedes sigan adelante, persigan su sueño”. Regina Orozco, quien anunció a Galia que pasa a la final, les invitó a no tener miedo al éxito, analizar cuál es su esencia y “siempre dar esto con toda tu sangre y todo el corazón”.

Al saber el resultado, Galia Siurob, originaria de Tijuana, Baja California, comentó: “Estoy sorprendida, hubo mucho talento… tan talentosos todos. A todos, gracias”. A su vez, el compositor de Por el camino de rosas, Martín Osvaldo de Jesús García –Martín Od–, dijo: “Se siente como si estuviera soñando, como cuando me pongo a escribir música y me llegan los sueños, los recuerdos y este será un recuerdo para toda la vida”.

En la semifinal, además de Galia se presentaron Grupo Corazón del Norte con Ya no es para tanto; Juan Gou con Déjame soñarte. A su vez, Estefanía Rojas presentó Ella; AMØN, Efecto mariposa; Fernando Ríos, Corrido del aire; Oskr Soyl, Conflictos internos, y NXNNI, 444.

Con más de 15 mil participantes registrados, actualmente se llevan a cabo las semifinales rumbo a la Gran Final, que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la Ciudad de México.