Puente Vehicular Nichupté, listo para este año

Beneficiará a 1.3 millones de habitantes de Q. Roo

Con una inversión de más de 8 mil 600 mdp, se concluirá en este diciembre

Será el segundo sobre una laguna más largo de AL con una longitud de 11.2 km

Con un avance de más de 85 por ciento, el Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, una nueva vía de conexión libre de cuota entre la zona urbana y la zona hotelera, se convertirá en el segundo puente sobre la laguna más largo de Latinoamérica con una longitud de 11.2 kilómetros.

El mega proyecto del gobierno federal, con una inversión de más de 8 mil 600 millones de pesos y que estará concluido este diciembre, busca dar solución a la problemática del tráfico en la zona hotelera de este destino turístico del Caribe mexicano. Actualmente, esta área recibe aproximadamente 15,600 turistas al día, sin contar el turismo local.

El congestionamiento vehicular es uno de los principales problemas al que se enfrenta esta zona, ya que la única vía de acceso entre la zona urbana y la hotelera es el bulevar Kukulkán. Durante las horas pico, de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde, se puede registrar una carga vehicular de 52,978 automóviles.

Al reducir en 45 minutos los tiempos de traslado, el puente busca contribuir a una movilidad más eficiente y segura, particularmente en situaciones de contingencia ambiental, como huracanes o tormentas, características del Caribe mexicano.

Los cinco tramos

El puente cuenta con una longitud de 11.2 kilómetros en cinco tramos: la zona lagunar, 6.5 kilómetros; zona terrestre, 1.5 kilómetros; el manglar, 700 metros; dos entronques y un puente metálico. Tendrá 15 metros de viaducto con tres carriles -uno por sentido- y uno reversible al centro, además de una ciclovía.

Los ingenieros descartaron modificar el trazo del puente a pesar de la caverna, al considerar que la estructura metálica representaba la alternativa más viable dadas las condiciones del suelo kárstico en la laguna Nichupté.

El tramo 1, el Entronque Colosio, prácticamente está concluido y sólo se trabaja en las juntas de dilatación en espera de que estén las condiciones para asfaltar.

En cuanto a la zona terrestre, está conformada por 1.5 kilómetros y ya está terminada a nivel de estructura; se trabaja en parapetos y guarniciones.

En el tramo 3, la zona del manglar, se realizó un proceso constructivo mediante el uso del top down, el cual se usó de arriba para abajo para protección de la zona ecológica.

Respecto al puente metálico, ya está concluido y con la estructura completa; falta la losa y los pavimentos, los cuales estarán listos cuando se tenga la conexión con los otros tramos. La estructura está prácticamente terminada con 90 por ciento de avance.

La sección metálica medirá 104 metros de largo, con un peso de 593.6 toneladas. Estará sostenida por zapatas y cables tensores, cuya función será distribuir el peso total de la estructura de manera longitudinal. Para su montaje se utilizaronn dos grúas sobre plataformas flotantes.

En el tramo 4 de la zona lagunar, donde actualmente hay mayor intensidad, hay seis frentes de trabajo simultáneos, tres que están laborando en columnas y capiteles y otros tres en el montaje de trabes.

Faltan dos pilas del total de 780 -se hicieron 11 en el último periodo-; faltan del orden de 20 columnas, se hicieron 100 en el último periodo; faltan del orden de 70 capiteles, se hicieron 100, también, en el último periodo.

En cuanto a cabezales, se montaron 44 en los últimos dos meses; (y) 259 trabes en los últimos dos meses, son rendimientos muy altos. Y finalmente, la última etapa donde venimos al 50 por ciento, es en el montaje de tabletas, ahí llevamos 11 mil de un total de 32 mil”.

En el tramo 5 del entronque Kukulkán, prácticamente ya se terminó uno de los ramales y está por concluirse el segundo. Se trabaja en los últimos tramos. “Ya se hicieron las modelaciones para un puente que estará cruzando la parte del entronque”.

Los trabajos de construcción del puente concluirán en diciembre de 2025.

Con el Puente Vehicular Nichupté, la SICT refrenda su compromiso con una infraestructura moderna, funcional y, sobre todo, respetuosa del entorno natural. Se trata de un proyecto que conecta no solo puntos geográficos, sino también principios de desarrollo sustentable con la realidad urbana y turística del Caribe mexicano.

Características del puente

– 11.2 kilómetros de distancia.

– 1.8 kilómetros construidos sobre el cuerpo de agua y manglar.

– 200 metros corresponden a dos distribuidores para los accesos.

– 228 apoyos de trabes reforzadas por columnas circulares de 1.5 metros de diámetro.

– 14.9 metros ancho tendrá el puente.

– 3 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.

– 2 carriles, uno por cada sentido de circulación.

– 1 carril reversible para atender la demanda en horas pico.

– Ciclovía sobre la margen izquierda del puente.

– Bahías de emergencia cada 2.5 kilómetros.

– No será un puente de peaje.

– 80 km/h será la velocidad máxima de circulación.

– Cámaras de videovigilancia conectadas al C5.