Personal médico del ISSSTE Hidalgo retira con éxito tumor ovárico a derechohabiente

Ponía en riesgo su vida

El Hospital General (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio”, de Pachuca, Hidalgo, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, retiró con éxito un tumor ovárico, que ponía en riesgo la vida de una derechohabiente de 45 años.

De acuerdo con la coordinadora del Servicio de Ginecoobstetricia de esta unidad, Dimma Elisa Ibarra Villegas, la paciente fue ingresada de emergencia al presentar dolor abdominal intenso, náuseas y vómito, por lo que se le realizaron las pruebas diagnósticas correspondientes, las cuales arrojaron la presencia de una masa anormal infectada en el área abdominal.

“El tumor ovárico que se le detectó lleva el nombre de cistoadenoma gigante abscedado y ponía su vida en peligro inmediato; la infección y el daño intestinal pudieron haber provocado complicaciones graves e incluso la muerte, si no se intervenía de manera urgente”, señaló.

Detalló que, ante la emergencia, un equipo médico multidisciplinario intervino a la paciente en una cirugía que tuvo una duración de seis horas y en la que participaron los oncólogos Melanie Granillo Rodríguez y José Luis Gómez, así como los ginecoobstetras Gustavo Alejandro Salinas Rodríguez y Diego Miguel Mejía Pérez, quienes lograron la extirpación completa del tumor, lo que evitó que se propagara la infección.

Dimma Elisa detalló que las y los médicos tuvieron que retirar 20 centímetros de intestino dañado por el tumor, además de que llevaron a cabo el procedimiento de reparación de intestino a fin de restablecer el funcionamiento del sistema digestivo de la derechohabiente, quien evolucionó satisfactoriamente.

“La paciente evolucionó muy bien, por lo que fue dada de alta. Deberá cuidar de la herida quirúrgica, así como mantener una buena alimentación y acudir a citas periódicas en las distintas especialidades. (…) Además de las y los médicos que hicieron posible la intervención, destaca la participación de enfermeras, camilleros y anestesiólogos del hospital”, agregó.

Finalmente, la especialista aseguró que este caso demuestra la capacidad y profesionalismo del personal de salud del Instituto, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer frente a situaciones complejas.