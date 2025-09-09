La SICT da banderazo de arranque de las obras del Tren del Norte

Tramo Saltillo-Nuevo Laredo

Este primer sector beneficiará a una población de 7 millones de pasajeros al año

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inició la construcción del Tren del Norte en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

A través de un enlace a la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, el secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, en compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y del titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, dio el banderazo de inicio de obra al tramo de 396.34 kilómetros (km) de longitud del tren de pasajeros Saltillo a Nuevo Laredo, el cual forma parte del Tren del Norte que irá de México hacia Nuevo Laredo con mil 200 kilómetros.

“El día de hoy nos da mucho gusto encontrarnos en el municipio de Salinas Victoria (Nuevo León). Hoy estamos dando cumplimiento al compromiso de la construcción del Tren del Norte, que viene de México hasta Nuevo Laredo, son mil 200 kilómetros. Y el día de hoy estaremos dando banderazo al tramo que va de Saltillo a Nuevo Laredo”, agregó.

El titular de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, explicó que el proyecto tendrá vías dedicadas, es decir, el tren de pasajeros irá por su propia vía con velocidades máximas de entre 160 y 200 km por hora.

Contará con estaciones principales y secundarias, así como terminales, que serán más amplias, estaciones intermedias y estaciones de baja demanda en poblados más pequeños.

“La demanda estimada que tenemos en este tramo, la población que se va a beneficiar, son alrededor de 7 millones de pasajeros al año, que podrán ir de Saltillo a la zona metropolitana de Monterrey, pero también de la zona metropolitana de Monterrey a Nuevo Laredo con una relación económica y turística entre las poblaciones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, agregó.

En el recorrido de Saltillo a Nuevo Laredo, la obra se dividirá en cuatro tramos. “En este momento estamos en Unión San Javier, que es el poblado más cercano, donde se inicia la obra en 100 km, que también contienen la estación de Villa Aldama”.

Destacó que el recorrido total desde Saltillo a Nuevo Laredo será de 396.34 km. “En unos días ya tendremos también los anuncios de inicio para el tramo Saltillo-Santa Catarina (tramo II), Arroyo el Sauz-Nuevo Laredo (tramo III) y la zona metropolitana de Monterrey”.

Lajous Loaeza resaltó características de la construcción. Dijo que en el tramo (el I), Unión San Javier-Arroyo El Sauz se edificarán 105 km de vías para pasajeros con un tipo de vía sencilla, ya que se trata de un largo recorrido en una zona plana, con derecho de vía bastante amplio.

“Estamos calculando un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje”. En el tramo se tendrá la estación de Villa Aldama; los empleos directos que se están generando son 4 mil 744 directos y 14 mil 676 indirectos.

Agregó que para el desarrollo de dicho proyecto se hace uso del derecho de vía existente en la mayor parte del tramo, a un lado está la vía de carga en operación y al lado de esta vía de carga se construirá la vía de pasajeros.

“Como tenemos una sola vía, cada 25 km se construye un ladero de 3 km que permite el rebase de los trenes que, por su velocidad y demanda, posibilitará que nunca se encuentren trenes sobre la misma vía”.

El titular de la ARTF aclaró que las estructuras están considerando dos vías, por ejemplo, los viaductos, para una expansión futura, por lo que para efectos de construcción se dividió en cuatro frentes este tramo de 100 km.

“Estamos en este momento en el primer frente de 20 km que se va a expandir en un sentido hacia el sur en el viaducto que (se) va a construir”. Y hacia el otro sentido va en terraplén de una altura de un metro.