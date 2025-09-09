Conagua concluye con éxito consulta indígena para la construcción de la presa Margarita Maza, en Oaxaca

Se garantizará el derecho humano al agua

El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), concluyó de manera exitosa el proceso de consulta indígena sobre la construcción de la presa Margarita Maza, en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca. Este proceso refleja el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el respeto a los derechos de los pueblos originarios y con el acceso equitativo al agua.

El proceso fue coordinado por Conagua, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Oaxaca. Las consultas se llevaron a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2025, en tres asambleas comunitarias, con la participación de representantes de 40 comunidades de la región.

En total, se emitieron mil 655 votos en favor, sin que se registraran votos en contra ni abstenciones, lo que representa un resultado histórico que otorgó el consentimiento unánime de las comunidades indígenas para la realización de esta importante infraestructura hidráulica.

La presa Margarita Maza contará con una altura de 72 metros y una longitud de 214 metros, capacidad para almacenar cerca de 20 millones de metros cúbicos de agua y un gasto de mil litros por segundo. Con ello, se garantizará el derecho humano al agua de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, durante los próximos 50 años.

Además de su función principal de abastecimiento, la obra impulsará el desarrollo económico y social de la región, mediante la generación de empleos, el fomento de actividades productivas, como la acuacultura y el ecoturismo, así como programas de reforestación que favorecerán la sostenibilidad ambiental.

Este ejercicio democrático es una muestra del respeto y la colaboración entre el Gobierno de México y los pueblos originarios, reafirmando el principio de que el pueblo decide y participa activamente en la construcción de su futuro.