Anuncian Sectur CDMX y Aeroméxico vuelo directo entre la capital mexicana y San Juan de Puerto Rico

Iniciará el 29 de octubre

Serán 4 frecuencias semanales y en temporada alta, una diaria

El Gobierno de la Ciudad de México, la empresa Aeroméxico y autoridades gubernamentales de Puerto Rico celebraron este martes la apertura del vuelo directo entre las capitales mexicana y boricua, un paso importante para fortalecer la conectividad, el intercambio comercial y las oportunidades de negocio y turismo entre ambos destinos.

Así lo hizo notar la directora general del Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del gobierno capitalino, Jennie Shrem Serur, al llevar la representación de la secretaria del ramo Alejandra Frausto Guerrero, durante el anuncio oficial del vuelo en un hotel cercano al Bosque de Chapultepec.

“Hoy celebramos un momento especial, anunciamos la apertura de un puente aéreo que acercará aún más nuestras comunidades: el nuevo vuelo directo entre la Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico, capitales que comparten un espíritu vibrante y hospitalario, un legado cultural profundo y una vocación turística que las convierte en destinos únicos en el mundo”, dijo.

Shrem Serur precisó que el vuelo de Aeroméxico iniciará operaciones el 29 de Octubre desde la Ciudad de México y el 30 de Octubre, desde Puerto Rico; contará con cuatro frecuencias semanales, las cuales se incrementarán a una diaria cuando se trate de temporada alta.

“Para la Ciudad de México este vuelo significa mucho más que un trayecto aéreo: es una puerta abierta para que nuestras culturas se abracen; para que el turismo siga siendo un motor de desarrollo económico. Y para que cada viajero descubra, tanto en San Juan como en la capital mexicana la magia de destinos llenos de historia, modernidad y hospitalidad”, añadió.

La funcionaria del gobierno capitalino expresó: “a nombre de la Ciudad de México, reitero nuestro compromiso de seguir construyendo puentes que fortalezcan los lazos entre nuestros pueblos. Estamos seguros que esta nueva ruta será un éxito y que cada viajero llevará consigo recuerdos inmemorables”.

A su vez, el gerente nacional de ventas de la empresa Aeroméxico, Juan Insunza, dijo que la aerolínea tiene ya más de 60 rutas, con más de 90 operaciones diarias entre México y Estados Unidos, país del que Puerto Rico forma parte. Dijo que el vuelo directo entre la Ciudad de México y la capital boricua, es resultado de la alianza que tienen con la aerolínea estadounidense Delta.

“Un acuerdo que ha demostrado ser mucho más que una suma de rutas. Una alianza que ha beneficiado a miles de personas, a muchas comunidades para hacer negocio, para tener experiencias cruzadas de otros puntos, entre distintas ciudades del centro de Estados Unidos y también de México”, hizo notar.

Los cuatro vuelos semanales entre la CDMX y San Juan de Puerto Rico comenzarán los días miércoles, jueves, viernes y sábado, con un itinerario que permitirá conectar los más de 50 destinos de la red en la república mexicana, saliendo desde las 14:00 horas para llegar a las 19:00 horas a Puerto Rico.

Y desde Puerto Rico, los vuelos saldrán jueves, viernes, sábado y domingo, a la una de la tarde para llegar a las 16:15 horas. El avión que se utilizará será un 737 Max 8, uno de los más modernos, más eficientes, con capacidad para 166 pasajeros, una oferta de 5 mil 800 asientos mensuales en ambos vuelos: de ida y vuelta.