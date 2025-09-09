Shakira es la primera con 4 sold outs en la historia del Estadio Akron

Recibe un merecido reconocimiento

Logra nuevo récord en Guadalajara con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”

Guadalajara vivió una noche inolvidable el 7 de septiembre, cuando Shakira encendió el Estadio Akron con el último de los cuatro shows que ofreció en la ciudad desde el inicio de su gira, reafirmando su lugar como una de las artistas más grandes e influyentes del planeta.

Con esta presentación, Shakira se convierte en la primera artista en lograr cuatro llenos totales en el Estadio Akron, reuniendo a más de 200 mil asistentes, un récord sin precedentes que confirma su imbatible poder de convocatoria y la profunda conexión que mantiene con el público mexicano, que la ha acompañado fielmente a lo largo de toda su carrera.

Como reconocimiento a este logro sin precedentes en el Estadio Akron, Shakira recibió una figura artesanal de cerámica cubierta con más de 60,500 chaquiras facetadas; elaborada por artesanas y artesanos wixaritari bajo la técnica ancestral de pegado sobre cera de Campeche y resina epóxica. Más de 40 horas de trabajo y dedicación requirió esta obra hecha en México. Además, la loba recibió una placa conmemorativa por parte de Ocesa, en agradecimiento por tantos éxitos en conjunto.

En Guadalajara, los cuatro conciertos sold out en el Estadio Akron consolidan a la Perla Tapatía como una de las plazas más importantes para la música en vivo en América Latina y ratifican el estatus de Shakira como un fenómeno cultural que trasciende generaciones.

El paso de Shakira por Jalisco representa más que un espectáculo: es un motor para la economía local. La derrama estimada de 25 millones de dólares por sus cuatro conciertos refleja el alcance de la industria del entretenimiento en vivo, con beneficios directos en hotelería, transporte, restaurantes y comercios, además de la generación de miles de empleos temporales.

La artista, que siempre ha manifestado su cariño por México, convierte cada presentación en una celebración colectiva que refuerza el papel del país como un destino estratégico en el circuito de los grandes tours internacionales.