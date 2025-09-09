En el Centro Universitario Ecatepec de la UAEMéx crearon una App de realidad aumentada para explorar el Códice Boturini

Estudiantes e investigadores desarrollaron una herramienta que traduce el lenguaje visual en una experiencia interactiva accesible desde cualquier teléfono móvil

Ecatepec, Méx.- En una iniciativa que une tecnología, historia y compromiso social, un grupo de académicos y estudiantes del Centro Universitario Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) desarrolló una aplicación de realidad aumentada que permite explorar el Códice Boturini, documento prehispánico que narra la migración de los mexicas desde Aztlán hasta la fundación de México-Tenochtitlán.

Bajo el liderazgo del Profesor de Tiempo Completo del área de Ingeniería en Computación de este campus de la Autónoma mexiquense, Juan de Jesús Amador Reyes, el equipo de universitarios diseñó una herramienta que traduce el lenguaje visual del Códice Boturini en una experiencia interactiva accesible desde cualquier teléfono móvil.

“Muchas veces vamos a los museos, vemos estos documentos y no entendemos nada. Por eso decidimos aplicar inteligencia artificial y realidad aumentada para que cualquier persona, desde su casa, pueda comprender qué narra cada folio”, explicó Amador Reyes.

De Ecatepec a Tenochtitlán… con el celular

La aplicación, disponible de forma gratuita en la Play Store, permite escanear las 22 láminas de papel amate que conforman el Códice con un teléfono móvil. A través de narraciones, efectos visuales, sonidos ambientales y un minijuego interactivo, los usuarios descubren paso a paso la ruta que los mexicas siguieron durante su peregrinación.

Amador Reyes indicó que descubrir que la antigua ruta mexica pasó justo por donde en la actualidad se ubica el Centro Universitario UAEM Ecatepec motivó al equipo iniciar con este trabajo, lo que dio al proyecto un sentido de identidad y pertenencia local.

El desarrollo de la aplicación tomó dos años de trabajo y fue posible gracias a la participación de estudiantes de licenciatura y maestría, profesores y especialistas en doblaje y arqueología. Todo el desarrollo se financió con recursos propios, y el proceso incluyó validación histórica y bibliográfica, además de asesoría directa de expertos para garantizar la veracidad de los contenidos.

Cada folio fue tratado como una pequeña producción multimedia: se escribió un guion narrativo, se diseñaron animaciones, se integraron efectos sonoros como el viento o el agua de las canoas en el primer folio y se programó todo en Unity, el motor gráfico utilizado por el equipo.

Impacto social y educativo

Desde mayo de este año, la aplicación ha sido descargada por más de 180 usuarios mensuales, y se ha probado con éxito en el Museo Nacional de Antropología, donde los visitantes la han utilizado para complementar su recorrido. En la actualidad se gestiona un convenio formal con este espacio cultural para incorporar la aplicación como parte de su experiencia permanente.

Sin embargo, la apuesta del equipo que desarrolló la aplicación va más allá del ámbito de la cultura y en paralelo, trabaja en otros proyectos de impacto social en Ecatepec, como cursos gratuitos de robótica, videojuegos y programación para niños, todos con la visión de poner la ingeniería al servicio de la comunidad.

«Queremos que la academia sea un puente entre la tecnología y las problemáticas sociales. Si alguien tiene una necesidad, puede acercarse y aquí también podemos apoyar desde la ciencia y la ingeniería», afirmó el universitario.

Más que una simple aplicación, este proyecto es un ejemplo de cómo las tecnologías emergentes pueden revalorizar el patrimonio histórico, democratizar el acceso al conocimiento y abrir nuevas formas de aprendizaje y participación ciudadana, aseveró Juan de Jesús Amador Reyes.

La aplicación está disponible sin costo en la Play Store y cualquiera puede explorar la historia mexica desde la palma de su mano.