En Cancún, el bienestar dejó de ser promesa lejana: APP

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Con base en esas estadísticas, las Encuestas de Viajeros Internacionales resulta que en julio de 2025 ingresaron al país 8 millones 405 mil 393 visitantes, 12.3 % más que en el mismo mes de 2024. De esta cantidad, 4 millones 245 mil 420 (50.5 %) fueron turistas internacionales —viajeras y viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron en México—, 6.1 % superior al mismo mes de un año antes, y 4 millones 159 mil 973 (49.5 %) fueron excursionistas (visitantes que no pernoctaron en su viaje).

En julio pasado, las y los turistas de internación sumaron 2 millones 428 mil 821, un aumento de 3.2 % a tasa anual. Quienes ingresaron por vía aérea significaron 80.8 % de turistas de internación, 0.7 % más a tasa anual. Por vía terrestre, ingresaron 467 mil 439 (representaron 19.2 %), el número fue 15.7 % mayor con relación al mismo mes de 2024. En el séptimo mes de 2025, las y los turistas fronterizos que ingresaron al país, en automóvil o a pie, fueron 1 millón 816 mil 599. La cantidad fue 10.3 % superior a la de julio del año anterior.

En julio de 2025, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes ascendió a 3.7 mil millones de dólares: un incremento de 10.2 % a tasa anual. El gasto realizado por turistas internacionales alcanzó 2 mil 728.2 millones de dólares. De esta cantidad, 92.0 % derivó de las y los turistas de internación y 8.0 % de las y los turistas fronterizos.

En julio de este año, el gasto medio por visitante fue de 357.00 dólares: 1.9 % menos a tasa anual. El de las y los turistas de internación fue de 1,032.94 dólares; el de quienes ingresaron por vía aérea, de 1,193.64 dólares y el de quienes ingresaron por vía terrestre, de 358.67 dólares. El de las y los turistas fronterizos fue de 120.77 dólares.

En julio de 2025 visitaron el extranjero 6 millones 580 mil 241 personas residentes en México, cifra 12.2 % mayor a tasa anual. De ese número, 1 millón 761 mil 627 fueron turistas internacionales —viajeras y viajeros residentes en México que pernoctaron en el extranjero—.

Residentes en México que visitaron el extranjero gastaron 1,179.0 millones de dólares, monto superior en 19.4 % al de julio de 2024. En el mes de referencia, el egreso de divisas por turistas internacionales ascendió a 837.4 millones de dólares. De esta cifra, 93.8 % correspondió al gasto de turistas de internación y 6.2 %, al de turistas fronterizos.

En julio pasado, el gasto medio de residentes en México que visitaron el extranjero fue de 179.18 dólares; el de turistas de internación, de 662.63 dólares y el de las y los turistas fronterizos fue de 90.31 dólares

También, déjeme decirle que según INEGI creció la actividad industrial en Quintana Roo (22.4 %), en Guerrero (12.8 %) y en Chiapas (12.6 %), en mayo de 2025, a tasa mensual.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial en los estados y en mayo de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco y Yucatán, con respecto al mes previo, en términos reales.

A tasa anual, en el quinto mes del año en curso, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron los siguientes: Hidalgo, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México y Chiapas.

A tasa anual y con cifras originales, en mayo de 2025, el sector Minería registró incrementos en Chiapas, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Baja California Sur y en Tlaxcala. En Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Morelos y Baja California.

En Construcción, las mayores alzas ocurrieron en Guanajuato, Ciudad de México, Baja California Sur, estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa y Coahuila. En Industrias manufactureras se registraron avances significativos en Tabasco, Hidalgo, Nuevo León, Chiapas y San Luis Potosí.

También, le comento que GrupoBD, reconocido corporativo mexicano de diversas unidades de negocio en la industria de la hospitalidad, anunció que se posicionó en el lugar #56 en la categoría de 500 a 3,000 colaboradores, en el ranking «Súper Empresas para Mujeres 2025», publicado por la Revista Expansión y la consultora TOP Companies.

El ranking Súper Empresas para Mujeres evalúa las prácticas y políticas corporativas que impulsan el crecimiento profesional de las mujeres. En este sentido, GrupoBD reafirmó su compromiso con la igualdad y diversidad al contar con un 42% de mujeres en puestos directivos y gerenciales, reflejando así un avance sólido hacia una cultura cada vez más inclusiva.

“En GrupoBD celebramos ser parte de este importante ranking, que reconoce nuestro compromiso de ofrecer condiciones de trabajo justas y un entorno donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para crecer y liderar. Este logro es reflejo de nuestra cultura de respeto y nos inspira a seguir impulsando el desarrollo, bienestar y crecimiento de cada integrante de nuestro equipo”, mencionó Oliver Reinhart, CEO de GrupoBD.

La metodología del ranking «Súper Empresas para Mujeres» analiza las políticas, prácticas y programas relacionados con la igualdad de oportunidades, así como la percepción de las propias colaboradoras sobre sus oportunidades de desarrollo y el balance vida – trabajo.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja la voz de nuestras Arteleras, quienes nos posicionan como una gran empresa para las mujeres. Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero avanzamos con firmeza construyendo espacios donde cada Artelero pueda ejercer su máximo potencial”, destacó Beatriz Mora, Directora de Talento Humano & Sostenibilidad de GrupoBD.

Este logro fortalece la posición de GrupoBD como un corporativo sólido y visionario, comprometido con impulsar la innovación que le permite mantenerse a la vanguardia de la hospitalidad en México y el mundo.

Por último, le informo que en Cancún previo a su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, subrayó que con audiencias ciudadanas cada semana en diferentes regiones, su administración se distingue por ser un gobierno cercano, que escucha, atiende y resuelve, trabajando de la mano con la ciudadanía para impulsar el bienestar de las familias y consolidar una sociedad de paz con enfoque humanista.

“Gobernar para el pueblo es gobernar con justicia social. En Cancún, el bienestar dejó de ser promesa para convertirse en realidad, con acciones que priorizan a quienes más lo necesitan”, afirmó la Primera Autoridad Municipal.

La Alcaldesa destacó las Jornadas “Cancún Nos Une” como una estrategia de audiencias ciudadanas cada semana en domos de las diferentes colonias de la ciudad y en el despacho del palacio municipal, además de acercar más 100 de trámites y servicios al pueblo, que dio solución directa a más de 43 mil benitojuarenses en 28 jornadas comunitarias con respaldo de instituciones de los tres órdenes de gobierno.

En materia laboral, resaltó que el programa Empléate vinculó a más de 6 mil 600 cancunenses a un empleo, con atención personalizada y opciones inclusivas como la Oficina, la Web y las ferias itinerantes.

Los Centros de Oportunidad, Bienestar y Unión Social (COBUS) fortalecieron el Sistema de Cuidados con 320 cursos y talleres que beneficiaron a 2 mil personas.

El DIF municipal entregó 117 prótesis oculares, brindó casi 900 consultas optométricas y desarrolló más de 270 actividades de autoempleo y recreación en sus Centros de Desarrollo Comunitario. Además, el Comedor Comunitario de la Supermanzana 235 distribuyó 87 mil raciones de alimentos en apoyo a 150 familias.

Ana Paty Peralta informó que el Centro de Rehabilitación Integral Municipal otorgó más de 16 mil atenciones y traslados inclusivos, junto con 777 certificados y 546 tarjetones de movilidad.

El DIF Benito Juárez complementó estas acciones con más de mil 700 asistencias sociales y 208 ayudas funcionales, reafirmando el compromiso de construir un Cancún más humano, solidario e inclusivo; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

