Habría multas por usar pirotecnia durante las celebraciones públicas

Serían hasta de 30 mil pesos

Pone en riesgo la vida de animales y personas, además de generar contaminación

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Organizaciones defensoras de los derechos animales en Quintana Roo han presentado una iniciativa ante el Congreso estatal para prohibir el uso de pirotecnia explosiva durante celebraciones públicas, proponiendo sanciones económicas de hasta 30 mil pesos e incluso penas de cárcel para quienes incumplan la medida.

La propuesta, impulsada por la Sociedad Protectora de Animales “Luum Balicheo” y respaldada por la Red de Bienestar Animal, busca erradicar una práctica que, según sus representantes, pone en riesgo la vida de animales silvestres, domésticos y personas vulnerables, además de generar contaminación sonora y ambiental.

Sara Eugenia Rincón Gallardo, presidenta de “Luum Balicheo”, señaló que la pirotecnia afecta gravemente a bebés, personas con autismo, adultos mayores y pacientes con enfermedades neurodegenerativas. “Es momento de parar con este tipo de prácticas. La pirotecnia no solo daña a los animales, también a quienes no pueden defenderse del ruido y las explosiones”, declaró.

La activista subrayó que en zonas selváticas de Quintana Roo, los estruendos provocan desorientación, estrés y huida de especies nativas, además de incendios forestales y alteraciones en los ecosistemas.

La iniciativa fue presentada ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, donde se encuentra en proceso de análisis. Se contempla una multa superior a los 30 mil pesos por el uso de fuegos artificiales, así como sanciones penales en casos de reincidencia o daño comprobado a terceros.

Rincón Gallardo hizo un llamado a los legisladores para que prioricen la seguridad y el bienestar colectivo sobre las costumbres festivas. “Los usos y costumbres deben evolucionar. Hay alternativas más seguras y modernas para celebrar sin poner en riesgo vidas”, afirmó.

Como parte de la propuesta, se sugieren espectáculos de luces, mapping y shows de drones como opciones más seguras y respetuosas con el medio ambiente. Estas alternativas ya han sido implementadas en otras ciudades del país y podrían sustituir la pirotecnia tradicional en eventos como el Grito de Independencia y fiestas patronales.

La iniciativa ha generado apoyo entre sectores ambientalistas, médicos y educativos, que coinciden en la necesidad de regular prácticas que afectan la salud pública y la biodiversidad. Se espera que en las próximas semanas el Congreso emita una resolución que podría marcar un precedente en la legislación ambiental y de bienestar animal en el estado.