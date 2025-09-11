Quintana Roo se ubica en el cuarto lugar nacional por casos de suicidio

Duplica la tasa promedio del país

Ya van 55 intentos de quitarse la vida en lo que va del año, según cifras del Sinave

Chetumal.- Quintana Roo se ubica como el cuarto estado con mayor incidencia de suicidio a nivel nacional, al registrar en 2024 una tasa de 13.2 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que duplica el promedio nacional de 6.8. Solo Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes superan a la entidad, consolidando a la península como una región de alta alarma.

Durante 2024 se reportaron 228 suicidios en Quintana Roo, cifra que representa un aumento del 20% frente a los 183 casos de 2023 y se convierte en el registro más alto en un lustro. El fenómeno muestra una preocupante tendencia ascendente desde 2020, año en el que hubo 176 casos.

Las estadísticas oficiales revelan que el 73.1% de quienes se quitan la vida en la entidad pertenece a la población económicamente activa. La mayoría son hombres (80.3%); entre las mujeres víctimas, el 58.6% carecía de empleo remunerado.

En términos de escolaridad, predominan quienes tienen secundaria completa (29.4%) y bachillerato terminado (22.5%). En cuanto al estado civil, 51.6% eran solteros y un 41.8% vivía en unión libre o matrimonio. Los grupos de edad más afectados son jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 30 a 44 años, donde la tasa masculina asciende a 18.8 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, Quintana Roo experimenta un incremento significativo en los casos de autolesiones e ideas suicidas durante 2025, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). Al cierre de la semana 35, se notificaron 55 intentos de suicidio, cifra que supera los 37 contabilizados en el mismo lapso de 2024. Asimismo, los casos de ideación suicida han aumentado en un 17%, con 62 reportes acumulados frente a 53 del año anterior. Las mujeres representan la mayoría de estos casos, concentrando más de la mitad de los registros.

Especialistas y legisladores señalan que la sobreexplotación laboral y la falta de redes de apoyo —sobre todo en municipios con alta migración como Playa del Carmen— son factores clave en el incremento de suicidios. Muchos hombres migran solos al estado buscando ofertas laborales en sectores turísticos y de servicios, pero enfrentan condiciones extremas, aislamiento y presión económica, circunstancias que afectan gravemente su salud mental.

Ante el repunte de casos, el Congreso local ha anunciado la instalación de una “Mesa Estatal de Salud Mental” y la promoción de programas educativos y laborales que favorezcan el bienestar emocional, en alianza con sindicatos, autoridades estatales y organizaciones civiles.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y como parte de las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, la Secretaría de Salud de Quintana Roo llevó a cabo un conversatorio en el auditorio de la Universidad del Caribe, con la participación de asociaciones civiles, especialistas en salud mental, autoridades estatales y federales, así como integrantes de la comunidad universitaria.

Entre estas acciones destacan la implementación de Caravanas Médicas Móviles, que han brindado más de 82,500 atenciones psicológicas en todo el estado.

Además de la operación de dos UNEME CISAME y ocho UNEMES CECOSAMA, que acercan servicios de salud mental a la población; la colaboración con la federación para fortalecer herramientas como “La Línea de la Vida”, disponible de forma gratuita y confidencial las 24 horas del día.

El impulso de campañas como “Dale Color a Tu Vida”, que buscan abrir espacios de diálogo, generar redes de apoyo y devolver la esperanza.

Durante el evento, el Secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, hizo un llamado a la empatía, a la conciencia colectiva y el compromiso social en la prevención del suicidio, “este encuentro no se trata solo de cifras ni de programas: se trata de vidas, de historias, de abrazos que aún podemos dar y recibir. Hoy estamos aquí para romper el silencio, para construir puentes, y para recordar que nadie está solo.”

El conversatorio contó también con la presencia del Director General de Atención Especializada en Salud Mental de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), Gabriel Sotelo Monroy, quien destacó la importancia de hablar abierta y responsablemente sobre el suicidio.

En representación de la rectora de la Universidad del Caribe, Xóchitl Carmona Bareño, asistió el Secretario Académico, Rodrigo Guillén Bretón, reafirmando el compromiso de la institución educativa con la promoción de la salud mental entre las y los jóvenes.