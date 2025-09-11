Hay gran respuesta a la aplicación contra la trata y explotación sexual

Esfuerzo por fortalecer la prevención

Más de 73 mil adolescentes en QR han utilizado la aplicación “En búsqueda de tu identidad virtual”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En un esfuerzo pionero por fortalecer la prevención de delitos sexuales contra menores, más de 73 mil adolescentes en Quintana Roo han utilizado la aplicación “En búsqueda de tu identidad virtual”, una herramienta digital diseñada para identificar riesgos vinculados con la trata y la explotación sexual comercial en entornos escolares y digitales.

La iniciativa, impulsada por la organización internacional ECPAT México en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), ha sido implementada durante dos ciclos escolares consecutivos, convirtiéndose en un recurso clave para la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Norma Negrete, coordinadora nacional de ECPAT México, explicó que la aplicación permite a los estudiantes reconocer señales de alerta, entender sus derechos y acceder a canales seguros de denuncia. “Su importancia radica en que la escuela ahora tiene herramientas para identificar situaciones de riesgo y dar el paso hacia la protección”, señaló.

La app también ha sido utilizada como mecanismo de detección temprana por docentes y directivos escolares, quienes pueden activar protocolos de atención en caso de identificar conductas o testimonios que sugieran explotación o abuso.

La estrategia forma parte de la campaña “En Busca de tu Identidad”, que ha alcanzado a estudiantes de secundaria en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y otros municipios del estado. Tras detectarse casos preocupantes de prostitución infantil en una secundaria de Cancún, la campaña fue reforzada con apoyo de la Fiscalía General del Estado y organismos internacionales.

Durante el Segundo Foro Internacional sobre Explotación Sexual Comercial Infantil en Línea, realizado en Cancún, la gobernadora Mara Lezama reiteró que la prevención, persecución y castigo de estos delitos es una prioridad para su administración. En ese marco, se entregaron reconocimientos a escuelas que han implementado la app con éxito.

Con esta iniciativa, Quintana Roo se posiciona como uno de los estados pioneros en el uso de tecnología para enfrentar problemáticas sociales de alto impacto. La aplicación ha sido reconocida por su accesibilidad, enfoque pedagógico y capacidad para generar conciencia entre adolescentes sobre los riesgos en redes sociales, plataformas de mensajería y espacios públicos.

La campaña continuará en el ciclo escolar 2025–2026, con la meta de alcanzar a más de 100 mil estudiantes y consolidar una red de protección digital en todas las escuelas secundarias del estado.

Piden no alimentar a los coatíes

Aunque la interacción con la fauna silvestre puede parecer inofensiva o incluso entrañable, especialistas en conservación ambiental advierten que alimentar a los coatíes en zonas urbanas de Quintana Roo está generando más daño que beneficio. Esta práctica altera sus hábitos naturales, los vuelve dependientes del ser humano y los expone a riesgos como enfermedades, atropellamientos y tráfico ilegal.

Gonzalo Aldana Pech, jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas Estatales en la zona norte, explicó que en lugares como Donceles 28 y el Parque Kabah en Cancún, los coatíes han modificado su comportamiento debido al contacto frecuente con personas que les ofrecen alimentos fuera de su dieta natural. “Hay poblaciones que ya no se alimentan de manera natural. Les dan tortillas, pan, frituras… y eso afecta su metabolismo y su capacidad de sobrevivir por sí mismos”, señaló.

Los coatíes son mamíferos sociales que habitan en selvas tropicales y manglares, y aunque han logrado adaptarse a entornos urbanos, su dependencia alimentaria representa una amenaza para su desarrollo. Al perder el instinto de búsqueda de alimento, se vuelven más vulnerables a depredadores, accidentes viales y enfermedades transmitidas por el contacto humano.

Además, la alimentación descontrolada puede provocar sobrepoblación en zonas específicas, generando desequilibrios ecológicos y conflictos con otras especies.

Las autoridades ambientales exhortan a la ciudadanía y a los turistas a evitar alimentar a los coatíes, por más amigables que parezcan. En su lugar, se recomienda observarlos a distancia, respetar su hábitat y no interferir en sus rutinas. También se promueve la educación ambiental en escuelas y comunidades cercanas a áreas naturales protegidas.

El Parque Kabah, uno de los principales refugios urbanos para esta especie, ha intensificado sus campañas de sensibilización, colocando señalética y capacitando a guías y voluntarios para informar a los visitantes sobre los riesgos de la interacción directa.

La coexistencia entre humanos y fauna silvestre requiere respeto, conocimiento y límites claros. Alimentar a los coatíes puede parecer un gesto de afecto, pero en realidad compromete su salud, su autonomía y su papel en el ecosistema. Las autoridades invitan a la población a sumarse a una cultura de conservación activa, donde la observación responsable sustituya a la intervención directa.