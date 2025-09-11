Capacitan a ex trabajadores del Tren Maya para integrarse a otros sectores

Aun año de la conclusión de la etapa constructiva

El gobierno estatal mantiene una bolsa de trabajo con más de 3,800 vacantes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- A poco más de un año de la conclusión de la etapa constructiva del Tren Maya, la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo aseguró que existen oportunidades laborales para los extrabajadores del megaproyecto federal. Verónica Salinas Mozo, encargada del despacho, informó que al menos 800 personas que participaron en la obra reciben actualmente capacitación para integrarse a otros sectores productivos, principalmente en áreas de servicios y operación turística.

La funcionaria explicó que los cursos están orientados a facilitar la transición de perfiles técnicos y operativos hacia actividades como:

– Atención al cliente en hoteles y restaurantes

– Mantenimiento urbano y servicios públicos

– Logística y transporte turístico

– Seguridad privada y administración básica

“Queremos que quienes trabajaron en la construcción del Tren Maya tengan garantizado un espacio laboral digno y estable. La capacitación es clave para que puedan adaptarse a nuevas funciones”, señaló Salinas.

Actualmente, el gobierno estatal mantiene una bolsa de trabajo con más de 3,800 vacantes, disponibles a través de ferias de empleo en municipios como Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. De estas, 1,600 ya han sido ocupadas, muchas por ex trabajadores del Tren Maya que concluyeron su formación en los últimos meses.

Los salarios ofrecidos varían según el nivel educativo y el tipo de puesto, con rangos que van de dos a cinco salarios mínimos, lo que permite una reinserción laboral competitiva y acorde a las capacidades de cada persona.

Salinas Mozo reiteró que el gobierno estatal mantiene una política activa de inclusión laboral, especialmente para quienes participaron en proyectos federales de gran escala. “No se trata solo de cerrar ciclos, sino de abrir nuevas oportunidades para quienes contribuyeron al desarrollo de la región”, afirmó.

La Secretaría del Trabajo continuará promoviendo alianzas con el sector privado y organismos de capacitación para ampliar la cobertura de programas de reconversión laboral.

Crece plusvalía inmobiliaria en corredor Cancún–Playa del Carmen

El corredor inmobiliario Cancún–Playa del Carmen registra un incremento sostenido en la plusvalía de propiedades residenciales, con alzas anuales de hasta 15%, según datos recientes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo. Este fenómeno consolida a la región como uno de los polos más dinámicos del mercado inmobiliario en el Caribe mexicano.

Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente del organismo, detalló que:

– En Cancún, la plusvalía en el segmento medio y de lujo alcanza un 12% anual

– En Playa del Carmen, el crecimiento es del 15%

– En Puerto Morelos, el alza llega al 17%, convirtiéndolo en el municipio con mayor valorización inmobiliaria en la zona norte del estado

Este comportamiento contrasta con el caso de Tulum, donde la sobreoferta de vivienda ha generado una recesión en el mercado, frenando el crecimiento de la plusvalía.

Actualmente se desarrollan 988 proyectos inmobiliarios activos en la zona norte de Quintana Roo, que incluyen 30,000 unidades en construcción. La mayoría de estas propiedades están valuadas por encima de los 14 millones de pesos, y sus principales compradores son mexicanos que buscan residencia permanente o inversión patrimonial.

En Cancún, se reportan 220 proyectos de vivienda media y residencial, con precios promedio de 70,000 pesos por metro cuadrado, lo que refleja el atractivo de la ciudad más allá del turismo: como centro urbano en expansión y destino de migración interna.

Con un ritmo de absorción de 1.6 viviendas vendidas al mes por proyecto, se estima que las 30 mil unidades en construcción podrían colocarse en un plazo de 18 meses, lo que permitiría cerrar el año 2025 con cifras positivas, pese a la incertidumbre económica internacional.

El crecimiento de la plusvalía en el corredor Cancún–Playa del Carmen tiene implicaciones directas en la planificación urbana y la infraestructura pública, la presión sobre servicios básicos y movilidad y la reconfiguración del perfil socioeconómico de los nuevos residentes.