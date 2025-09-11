Preparan guía del mundo maya para consolidar liderazgo en turismo cultural

Con aval y apoyo de la Unesco

Impulso al desarrollo económico de las comunidades a través de un modelo sustentable

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tihosuco.- Quintana Roo se prepara para consolidar su liderazgo en turismo cultural con el lanzamiento oficial de la “Guía de Experiencias del Mundo Maya”, un catálogo turístico regional que reúne rutas, productos y vivencias diseñadas por comunidades locales, con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El documento, que será presentado en un acto protocolario en Tihosuco, incluye cinco rutas turísticas en el estado, entre ellas Maya Ka’an, Río Hondo y Lázaro Cárdenas, todas conectadas estratégicamente con estaciones del Tren Maya, lo que facilitará el acceso a zonas de alto valor histórico, cultural y ecológico.

Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, destacó que esta guía no solo busca atraer visitantes, sino también impulsar el desarrollo económico de las comunidades a través de un modelo de turismo sustentable. “Cada experiencia fue evaluada bajo criterios de sostenibilidad y certificación, lo que garantiza que el visitante acceda a productos auténticos y respetuosos con el entorno”, señaló.

La guía incluye actividades como senderismo interpretativo, talleres de medicina tradicional, gastronomía maya, visitas a zonas arqueológicas y recorridos por reservas naturales. Además, se promueve la participación de cooperativas locales, fortaleciendo el tejido social y económico de las regiones involucradas.

Uno de los pilares del proyecto es la articulación con el Tren Maya, que se posiciona como el principal vehículo de conexión entre los estados que integran el Mundo Maya: Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Las rutas fueron diseñadas para aprovechar esta infraestructura, facilitando la movilidad y ampliando la oferta turística regional.

La ruta “Guerra de Castas”, por ejemplo, inicia en Valladolid y concluye en Tulum, integrando sitios históricos, centros ceremoniales y comunidades vivas que preservan la lengua y tradiciones mayas.

La guía también busca visibilizar el valor patrimonial de la región, que incluye sitios reconocidos por la Unesco como Chichén Itzá, Calakmul y Sian Ka’an. Con este esfuerzo, Quintana Roo se suma a la estrategia nacional de posicionar al Mundo Maya como un destino cultural de clase mundial, con identidad propia y vocación comunitaria.

900 proyectos inmobiliarios en construcción

Con cerca de 900 proyectos inmobiliarios actualmente en construcción, Quintana Roo consolida su posición como uno de los estados líderes en desarrollo urbano y turístico a nivel nacional. Así lo confirmó Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente del Consejo Inmobiliario Empresarial (CIE), quien destacó que el estado mantiene un ritmo sostenido de crecimiento, con más de 30 mil unidades en proceso de edificación distribuidas en siete destinos clave del Caribe mexicano.

El promedio mensual de construcción oscila entre 1,800 y 2,000 unidades, lo que permitiría colocar la oferta total en un plazo estimado de 15 a 18 meses. Este dinamismo responde a una demanda activa en el segmento de propiedades de nivel medio y medio alto, especialmente en zonas con enfoque ecológico y sustentable.

Aunque destinos como Cancún y Tulum enfrentan una ligera sobreoferta, Puerto Morelos se perfila como uno de los polos más prometedores, gracias a su ubicación estratégica entre Playa del Carmen y Cancún, y a su apuesta por desarrollos que respetan el entorno natural. La zona conocida como “Ruta de los Cenotes” ha ganado popularidad entre quienes buscan una vivienda verde y en contacto con la naturaleza.

Uno de los avances más significativos para el sector ha sido el lanzamiento del Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (Siqroo), una plataforma digital que centraliza más de tres millones de registros y más de un millón de bienes inmuebles. Esta herramienta incorpora firma electrónica avanzada, sellos digitales y códigos QR, lo que agiliza trámites y fortalece la certeza jurídica para inversionistas y compradores.

La gobernadora Mara Lezama subrayó que el nuevo sistema elimina intermediarios y reduce costos, marcando un antes y un después en la gestión inmobiliaria del estado. “Se acabó la discrecionalidad y la manipulación de títulos. Hoy, cada trámite tiene respaldo tecnológico y legal”, afirmó durante la presentación del Siqroo.

Lemus Mateos anticipó que el cierre de 2025 será positivo, con expectativas de crecimiento en plusvalía y consolidación de nuevos desarrollos de lujo en Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya. También destacó el auge de la renta vacacional como fenómeno emergente, que podría integrarse próximamente a los modelos de negocio de cadenas hoteleras y operadores internacionales.