La administración de Isaac Montoya ha cumplido con la comunidad naucalpense

Recta final del primer año de gobierno

Naucalpan, Méx.- Hacia la recta final del primer año de gobierno, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que en cumplimiento de su Plan de Gobierno de los 100 pasos para la Transformación que se tienen considerados, divididos en 33 pasos o huellas por año, ya se rebasaron y se han cumplido los compromisos con la comunidad.

Montoya Márquez dijo que se busca generar 33 legados, “obras que nadie pudo o nadie quiso hacer, no podemos quedarnos solo en lo municipal, son proyectos que gestionamos, como el Mexicable de Naucalpan, el Par Vial San Mateo, la rehabilitación del Periférico Norte (que ya está en marcha), el Saneamiento del Río Hondo, el rescate urbano o regeneración de la zona centro del municipio”,

El alcalde enfatizó que también se avanza en la transformación de la seguridad pública, hay resultados de la Estrategia Seguridad con Todo de manera coordinada, a través de la Estrategia Operativa Oriente (EOO), se atienden las causas, con un nuevo enfoque, más proximidad y más apego a los derechos humanos, así como la disciplina de la Guardia Municipal.

Apuntó, de acuerdo a cifras emanadas de la Mesa de Paz del Estado de México, se confirma que desde la entrada de Naucalpan a la EOO se confirma la disminución en delitos de alto impacto en un 33.33% y en el robo de vehículos hay una disminución del 61.22%, en comparación con el gobierno pasado es más amplía.

A la vez que reiteró que se seguirá con este modelo de seguridad apostándole a cuatro ejes principales: como la prevención, para ello se ha instaurado la Red Municipal de Seguridad (REMUS), consistirá en alarmas vecinales y una aplicación móvil conectada al C4 municipal.