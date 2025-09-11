Ya no más política detrás de un escritorio: Lucina Cortés Cornejo

“El PRD mexiquense camina a lado de la gente”

Por Arturo Baena

Valle de México.- La dirigente municipal del partido del sol azteca en el municipio de Naucalpan, Lucina Cortés Cornejo, reiteró que el perredismo siempre ha sido y será un aliado de las causas y luchas de los mexiquenses.

La también regidora avaló lo expuesto por el presidente del PRD del Estado de México, Arturo Piña García, quien resaltó la importancia que tiene el partido en la zona nororiente de la entidad.

Entrevistada en sus oficinas, Lucy Cortés señaló qué, efectivamente, “el PRD ha dejado atrás la política de escritorio y está haciendo un gran esfuerzo por volver a caminar al lado de gente en cada rincón del Estado de México».

En ese sentido. el dirigente estatal del PRD hizo un llamado a los liderazgos perredistas a fortalecer el contacto directo con la población y a convertirse en verdaderos enlaces entre la ciudadanía y el partido, con el propósito de acompañar las luchas sociales y contribuir de manera efectiva en la atención de las demandas ciudadanas

Finalmente, Lucy Cortés destacó la necesidad de que los partidos desarrollen estrategias de comunicación responsables y cercanas a la ciudadanía, con mensajes claros, veraces y orientados a fortalecer la vida democrática.

Asimismo, llamó a la sociedad a ejercer un consumo crítico de la información para evitar manipulaciones que distorsionan la realidad política.