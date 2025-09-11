Impulsan en Tlalnepantla el liderazgo femenino con iniciativa “Cascos Rosas”

Participación en el sector hídrico

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de visibilizar, capacitar y fortalecer la participación de las mujeres en el sector hídrico, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS), impulsa la iniciativa «Cascos Rosas», un programa orientado a fomentar el liderazgo femenino en la toma de decisiones

dentro de los organismos operadores de agua y saneamiento.

Esta estrategia busca brindar a las mujeres formación técnica especializada, acceso a certificaciones y acompañamiento en funciones operativas. Con ello, se promueve su profesionalización y se fortalece una red colaborativa que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio en beneficio de la ciudadanía.

En una primera etapa, 22 mujeres del Organismo Público Descentralizado Municipal de Tlalnepantla, se integran a esta iniciativa, con el compromiso de complementar su experiencia y conocimiento en labores que van desde la toma de lecturas en campo hasta la ejecución de obras.

Durante el evento de toma de protesta, Alberto Valdés Rodríguez, Director General del OPDM, destacó que las mujeres están abriendo camino en el sector hídrico y reafirmó el compromiso del organismo por fomentar la equidad en los cargos públicos, especialmente en áreas técnicas y operativas. Asimismo, agradeció a la maestra Patricia Hernández Martínez, Directora General de ANEAS, por ser una aliada estratégica en la construcción de una sociedad más justa y sostenible.

En representación del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, la titular de la Dirección de las Mujeres de Tlalnepantla Minerva Barrón Escobedo indicó que este programa es una acto de justicia para visibilizar el talento femenino en el sector hídrico, además de que con estas acciones se impulsa la igualdad y la inclusión en áreas técnicas y operativas que históricamente han sido subrepresentadas por hombres.

Apuntó que la iniciativa “Cascos Rosas” es un claro ejemplo del compromiso del alcalde Pérez Cruz para fortalecer y construir una sociedad más justa y sostenible que tenga en el centro de la agenda pública el cuidado del vital líquido.