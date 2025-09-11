Entrega Huixquilucan el Premio Municipal de la Juventud 2025

Huixquilucan. Méx.- El Gobierno de este municipio entregó el “Premio Municipal de la Juventud 2025”, con el propósito de reconocer a jóvenes destacados por su labor, liderazgo y talento en distintas áreas, y quienes son un ejemplo de vida para el desarrollo del territorio, con el fin de seguir apoyando a este sector de la población para que alcancen sus sueños y metas profesionales. Durante la cuarta edición de este concurso, que se llevó a cabo en el Conalep, Plantel 198, ubicado en la comunidad de El Plan, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco galardonó a los nueve jóvenes que destacaron en las categorías de: Mérito y Aportación Académica y Científica, Fortalecimiento Artístico y Deportivo, así como Acción y Labor Social.