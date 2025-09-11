Alistan el “Transeúnte: Escena en Comunidad 2025”

Del 20 de septiembre al 26 de octubre

Volverá a llenar de teatro las calles de la Ciudad de México

La capital está lista para convertirse en un gran escenario vivo. Plazas, parques, mercados y unidades habitacionales se llenarán de música, teatro, danza, circo y cabaret con la segunda edición de “TRANSEÚNTE: Escena en Comunidad 2025”, proyecto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que transformará el espacio público en escenarios donde las familias podrán disfrutar de espectáculos gratuitos todos los fines de semana, de 11:00 a 15:00 horas, del 20 de septiembre al 26 de octubre en diversas sedes de la capital.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Ana Francis López-Bayghen, secretaria de Cultura local; Julia Cabrera Solís, directora del Sistema de Teatros de la Ciudad de México; y Enrique González, responsable del proyecto, quienes destacaron la importancia de llevar el arte a cada rincón de la capital mexicana.

“Este programa es parte de la instrucción precisa de la Jefa de Gobierno: hacer de esta ciudad el escenario más grande, el lienzo más grande. Todo lo que tiene que ver con arte en el espacio público está creciendo y seguirá creciendo de manera exponencial”, expresó la secretaria de Cultura de la Ciudad de México.

También destacó que el público de la ciudad se muestra cada vez más participativo, lo que confirma que la cultura en territorio se convierte en un diálogo vivo con las comunidades.

Por su parte, Julia Cabrera agradeció el compromiso de las compañías participantes para adaptar sus montajes y acercarlos a las comunidades de la capital.

“Este año trabajaremos en 74 colonias de 10 alcaldías con espectáculos para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, impactando a más de 4,500 personas; y ya estamos preparando el crecimiento del programa para 2026”, añadió.

De igual manera, participaron representantes de las compañías y montajes que integran la programación, entre ellos: Karina Ramírez Fol (Maya, mito canino), Emilio Schöning (La leyenda de Robin Hood), Ileana Bautista (Disidencias corporales), Sergio Hiram Soto (Fachilísimo), Paola Herrera (Instantes), Nathalia Fuentes (Distopía skate), Miguel Ángel Díaz (Eco cuadrilla), Madame Chiang (Retro cabaret), Martín Ventura (El gran teatro del mundo), Marco Pacheco (Kokol), Tania Rodríguez (Lux ex machina) y Bertha Loeza (Eco Cuadrilla), quienes compartieron el espíritu y la fuerza creativa que dará vida a TRANSEÚNTE.

La programación es amplia y diversa: habrá poesía en movimiento con “Maraña” de Teatro al Vacío, viajes fantásticos con “Maya, mito canino”, héroes reinventados en “La leyenda de Robin Hood”, cuerpos que se vuelven resistencia en “Disidencias corporales” y una carcajada que invita a la reflexión con “Fachilísimo”.

El circo contemporáneo se hará presente en “Instantes”, la propuesta de “Distopía skate” que nació como una forma de llevar el skate al teatro y ahora llevará el teatro a los skateparks de la capital. El teatro-cabaret desplegará su picardía con “Retro cabaret” y “Eco Cuadrilla” invitará a la reflexión social para replantearnos la forma en cómo habitamos la ciudad. Además, el legendario Carro de Comedias de la UNAM traerá a las calles “El gran teatro del mundo”.

Y eso no es todo, cinco propuestas invitadas enriquecerán la experiencia: “Kokol”, “Bosque de cantos”, “Danzaoras”, “Niña luna” y “Lux ex machina” aportarán miradas frescas que van de la ternura a la experimentación poética de la luz, mostrando que el arte no tiene fronteras cuando se comparte en comunidad.

“TRANSEÚNTE” es un proyecto que rompe barreras, acercando las artes escénicas a públicos que tal vez nunca han pisado un teatro, pero que ahora podrán disfrutar de la misma calidad artística en su propio barrio, como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, de poner la cultura al alcance de todas y todos, principalmente en las periferias. Cada semana se anunciarán los espacios donde el arte saldrá al encuentro de sus espectadores.