Invierte el GEM 11.7 mdp en mobiliario para escuelas de San Felipe del Progreso

Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar

Beneficia a 10 mil 370 estudiantes mexiquenses con mejores condiciones para el aprendizaje

San Felipe del Progreso, Estado de México.– Como parte de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2026, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), entregó aulas, mobiliario, material didáctico y paquetes deportivos a 87 escuelas de nivel básico de San Felipe del Progreso con una inversión de 11.7 millones de pesos.

Se benefició a 10 mil 370 estudiantes mexiquenses que cursan sus estudios en diferentes preescolares, primarias, secundarias, telesecundarias y Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para aprender, enseñar, convivir y desarrollarse integralmente.

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, inauguró dos aulas en la Primaria Indígena “Tierra y Libertad”. Asimismo, entregó mobiliario, material didáctico y paquetes deportivos a directores de 43 escuelas, con una inversión de 6.9 millones de pesos, en beneficio de más de 5 mil 200 estudiantes.

En la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) No. 93 “José Vasconcelos”, el Secretario encabezó la distribución de mobiliario escolar, equipamiento para docentes, aulas, sillas con paleta, material didáctico y paquetes deportivos, con una inversión de 4.8 millones de pesos, en beneficio de 5 mil 170 estudiantes de 43 planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria.

El Secretario Hernández Espejel señaló que estas acciones fortalecen la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, orientada a garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con entornos escolares dignos, inclusivos y seguros, donde se impulsen tanto los aprendizajes académicos como la formación en valores, la recreación y el deporte.

Convocan a jóvenes a los Juegos Nacionales Populares 2025

El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y del Instituto del Deporte del Estado de México, invita a la juventud mexiquense a participar en la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares 2025, una justa que impulsa la integración social, los hábitos saludables y la sana convivencia.

Fechas de cierre de registro: para Fútbol 6×6 será este 12 de septiembre; para Boxeo, el 13 de septiembre y pata Artes marciales, el 15 de septiembre

Con estas acciones, el gobierno del Estado de México fortalece una política pública de prevención que fomenta el deporte como herramienta para alejar a la juventud de conductas de riesgo, combatir la obesidad y reconstruir el tejido social.