Respalda a niños de pueblos originarios con 3 mil 600 canastas alimentarias

Programa Niñez Indígena con Bienestar

Temoaya, Estado de México.– Con el objetivo de dignificar las condiciones de vida de las familias de pueblos originarios, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó 3 mil 600 canastas alimentarias del programa Niñez Indígena con Bienestar a mil 200 niñas y niños de Otzolotepec, Temoaya, Toluca y Xonacatlán, lo que representa tres apoyos por persona.

Desde el Centro Ceremonial Otomí, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, destacó que esta dotación se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, reconociendo el esfuerzo de este sector en el cuidado y preservación de la cultura y tradición.

Por su parte, Manuel Quiñones Flores, encargado de la Vocalía Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), señaló que las mujeres son el pilar de las familias, por lo que es esencial garantizar su acceso a derechos, oportunidades y a una vida plena.

En este acto, se entregaron reconocimientos a niñas, jóvenes y mujeres de los pueblos nahua, tlahuica, matlatzinca, mazahua y otomí, quienes sobresalen por su labor en la promoción de la lengua, la cocina tradicional, la música, el deporte, la danza y otras expresiones culturales; como la ex boxeadora profesional, Ibeth “La Roca” Zamora, y la artesana temoayanse, Gloria Palacios León.

Integran a 3 mil beneficiarias de Toluca al Programa Mujeres con Bienestar

Es tiempo de mujeres y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa acciones enfocadas a brindar herramientas que favorezcan el desarrollo de este sector, por lo cual, tres mil personas de Toluca recibieron sus tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, y con ello, en el municipio ya son más de 15 mil beneficiarias.

Durante la entrega de tarjetas, Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, resaltó que, el programa consiste en la entrega bimestral de 2 mil 500 pesos, los cuales recibirán las nuevas beneficiarias en la primera semana de octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, para que puedan utilizar el recurso de forma libre.