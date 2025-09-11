Los Hermanos Plancarte celebran 25 años de música regional

Tierra Cali renace con fuerza

“Te advierto” supera los 80 millones de reproducciones en TikTok y marca un hito en la carrera de la agrupación michoacana

Por Arturo Arellano

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, los hermanos Plancarte —líderes de Tierra Cali— compartieron los logros más recientes de su carrera, marcada por la autenticidad, la innovación y el arraigo a la música regional mexicana. Con 25 años de trayectoria, la agrupación originaria de Michoacán celebra una nueva etapa de éxitos virales y propuestas musicales que conectan con nuevas generaciones sin perder su esencia.

Los Hermanos Plancarte, conformados por Efraín (batería), Alejandro (teclado chacheta), Rafael (bajo y segunda voz), Arcadio (teclados), Cruz (primera voz), junto con Oliverio Benítez (trombón y acordeón) y Jesús Carranza (trombón y trompeta), se preparan para una nueva etapa musical. Actualmente promueven “Mi Cómplice”, un tema recién lanzado que es un cover a estilo Tierra Caliente de un clásico de Joan Sebastián.

“Estamos muy contentos con lo que está pasando. ‘Te advierto’ nos sorprendió desde el primer día: alcanzó un millón de reproducciones en Facebook y hoy supera los 80 millones en TikTok”, comenta Cruz Plancarte, primera voz del grupo. “Nunca habíamos logrado algo así en nuestra historia” señaló Cruz.

Además de “Te advierto”, Tierra Cali ha lanzado en los últimos meses sencillos como “Mi cómplice”, un dueto con Los Rayos de Oaxaca que reinterpreta al estilo grupero un clásico de Joan Sebastian, y “Sigue Bailando”, un huapango moderno compuesto por Arcadio Plancarte que mezcla saxofón, trombón y acordeón, pensado para conquistar al público joven “Estamos viendo que chavos de 15 a 20 años nos siguen más que nunca. Por eso quisimos adaptar sonidos que están de moda, sin perder lo nuestro”, explican los hermanos.

También destacan “La Rosa”, un tema romántico ranchero, y “Cheque al Portador”, parte de su repertorio en vivo que rescata canciones “viejitas pero bonitas”.

Tradición que se baila: El

regreso del “Baile de la Tabla”

Uno de los momentos más emotivos de sus presentaciones es el “Baile de la Tabla”, una tradición de Tierra Caliente que los hermanos han revitalizado en sus shows. “Ponemos una tabla en el escenario, como lo hacían nuestros abuelos, y la gente se sube a zapatear con música de cuerda. Nosotros le metimos metales, trombones, tololoche… y ha funcionado increíble”, relatan.

Frente al auge de los corridos tumbados y otros estilos urbanos, Tierra Cali defiende la música regional romántica como un legado que trasciende modas. “Nosotros no promovemos corridos. Lo nuestro es lo romántico, lo que se queda para siempre”, afirman.

Con una mezcla de tradición, innovación y cercanía con su público, los hermanos Plancarte siguen escribiendo la historia de Tierra Cali, ahora desde las plataformas digitales, pero con el mismo corazón que los vio nacer en Michoacán.

Música sana para el alma:

Una propuesta con valores

Para los hermanos Plancarte, la música no solo es entretenimiento: es una herramienta de influencia social. “Nosotros hacemos música para enamorar, para dedicar, para bailar. Canciones románticas, rancheras, cortavenas… pero siempre con buena letra y buen sonido”, afirman. En contraste con los corridos bélicos, que asocian con violencia, Tierra Cali defiende una propuesta que cultiva emociones positivas y valores duraderos.

“Respetamos todos los estilos, pero creemos que la música influye mucho en la juventud. Por eso sembramos una semilla distinta: música sana, como dicen”, explican. Y los jóvenes responden. El nuevo huapango compuesto por Arcadio Plancarte ha sido especialmente bien recibido por audiencias de entre 15 y 20 años, gracias a su ritmo bailable y mezcla de sonidos universales como el saxofón y el norteño.

Renovarse sin perder la raíz

Inspirados por el legado de compositores como Joan Sebastian y Armando Manzanero, Tierra Cali apuesta por la creación de temas inéditos que mantengan vivo el género. “Estamos preparando nuevas canciones para grabar en un mes. Queremos sumar compositores y seguir renovando el repertorio”, comentan.

La clave, dicen, está en adaptar el mensaje sin perder el alma: “Es como darle un chocolate al niño. Si no le gusta amargo, le pones azúcar. Así hacemos con la música: le metemos ritmo, romanticismo, pero con ideas que conecten con los jóvenes”.

La agrupación ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos. “Nuestra primera grabación fue en cassette. Luego vinieron los discos, ganamos platino y oro en Estados Unidos. Ahora estamos en la era digital”, recuerdan. Hoy, su música está disponible en plataformas como Spotify, YouTube, Apple Music y TikTok, donde han logrado cifras récord de reproducciones.

“Nos hemos puesto las pilas para estar al día con las redes sociales. Es lo que toca ahora”, afirman con entusiasmo.

Tierra Cali en vivo: gira internacional

y debut en la Arena CDMX

La agrupación celebra su aniversario número 25 con una gira que incluye escenarios emblemáticos. “Vamos a pisar por primera vez la Arena Ciudad de México el 20 de febrero. Es un sueño hecho realidad”, comparten emocionados. También se presentarán en el Auditorio José Fortís de Domínguez en Querétaro, además de fechas en Hidalgo, Michoacán, Chiapas y una gira internacional que los llevará a Canadá, Guatemala, El Salvador y Belice.

“Estamos agradecidos con Dios y con el público que nos ha apoyado todos estos años. Esta gira es para ellos”, aseguran.

De Michoacán para el mundo:

Música que abraza a los paisanos

La internacionalización de la música regional mexicana es hoy una realidad. Tierra Cali lo vive con emoción y gratitud. “Antes sonábamos en México y en Estados Unidos por nuestros paisanos. Ahora nos escuchan en Europa, en Canadá, en Centroamérica. Es una adrenalina muy grande”, comparten los hermanos Plancarte.

Gracias a las plataformas digitales, su música ha cruzado fronteras y se ha convertido en un refugio emocional para miles de migrantes. “Es el fruto de muchos años de esfuerzo. Empezamos desde cero, desde allá, desde Michoacán, y ahora estamos en lugares que nunca imaginamos”, dicen con orgullo.

Para quienes asisten por primera vez a un concierto de Tierra Cali, la agrupación promete una experiencia inolvidable. “Llevamos equipo profesional, luces, pantallas, pirotecnia. Y lo más importante: una mezcla de nuestros éxitos clásicos con lo más nuevo”, explican. Temas como “Amor Te Amo”, “Llorarás”, “No Pares” y “Perra Soledad” se combinan con “Sigue Bailando”, “Te Advierto”, “La Rosa” y “Mi Cómplice”, en una propuesta que se renueva constantemente.

“Siempre buscamos que cada presentación tenga algo diferente. Que el público se lleve una sorpresa, aunque ya nos haya visto antes”, afirman.

Conscientes de los desafíos que enfrentan los paisanos en Estados Unidos y Canadá, los hermanos Plancarte envían un mensaje de aliento: “No pierdan la esperanza. Sabemos que ha sido difícil, pero también vemos que las cosas están mejorando. El trabajo que hacen nuestros paisanos es duro, muy rudo, y no cualquiera lo hace. Son el motor de muchas economías”.

La música de Tierra Cali, dicen, es un abrazo para quienes están lejos de casa. “Gracias a todos los que nos apoyan. A todas las edades, en todos los países. Dios los bendiga. Siempre lo he dicho: vamos a estar bendecidos en esta vida y en la que sigue. Y cuando esté allá con Dios, le voy a pedir que le dé las gracias a todos los hispanos que nos apoyaron”.

Con esa emoción y gratitud, Tierra Cali se despide, reafirmando su compromiso con la música regional mexicana, con sus raíces michoacanas y con el público que los ha acompañado durante 25 años.