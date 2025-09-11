Amplía la Sedetur conectividad pública en destinos turísticos, en colaboración con GigNet

La iniciativa ofrece cobertura de más de 160 mil metros cuadrados y fortalece la inclusión digital

Cancún.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) y la empresa de transformación digital GigNet anunciaron la instalación de tres nuevos módulos de internet público gratuito en destinos turísticos del Caribe Mexicano, como parte del Convenio de Colaboración firmado el 27 de marzo de 2023 con la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“La innovación tecnológica es un motor clave para consolidar al Caribe Mexicano como un referente turístico de clase mundial. A través de esta alianza con GigNet, no solo fortalecemos la infraestructura digital en nuestros destinos, sino que también garantizamos un acceso más equitativo a la conectividad para nuestras comunidades” dijo el titular de la Sedetur, Bernardo Cueto Riestra.

En una nueva fase de este programa conjunto con la Sedetur los municipios de Puerto Morelos, Playa del Carmen e Isla Mujeres se integran como los próximos destinos beneficiados con la instalación de enlaces dedicados de 1 Gigabit.

Con esta ampliación, la empresa GigNet alcanzará más de 160 mil metros cuadrados de internet público gratuito a través de esta alianza con Sedetur.

La cobertura sera Puerto Morelos- Parque Fundadores (Casco Antiguo) y el recientemente renovado Muelle de Pescadores. Playa del Carmen- Parque Fundadores y Quinta Avenida Isla Mujeres- Playa Norte.

Recalcó que esta transformación digital impulsa un modelo turístico más inclusivo, competitivo y preparado para los retos del futuro.

Asimismo señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca impulsar la conectividad, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, contribuyendo además a reducir la brecha digital en Quintana Roo.

GigNet inauguró en octubre de 2023 los primeros dos módulos GIGS (GigNet Internet Gathering Station) en la Zona Hotelera de Cancún: Playa Delfines, con una cobertura de 36 mil metros cuadrados de WiFi público gratuito de alta velocidad y logrando conectar diariamente a más de 2 mil 500 dispositivos y Kilómetro Cero.

En 2024, la empresa continuó su expansión con la instalación de dos módulos adicionales en Tulum que en la actualidad brindan conectividad, diariamente, a más de 650 dispositivos cada uno.

Estos enlaces brindarán conectividad a nuevos módulos de WiFi público ubicados en puntos estratégicos de alto valor turístico.

Con estas acciones, GigNet y Sedetur reafirman su compromiso con la transformación digital del Caribe Mexicano, impulsando la inclusión digital y elevando la calidad de la experiencia turística en la región.