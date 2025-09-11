Entre la poesía y la realidad: ¿Es posible morir de amor?

De la Niña de Guatemala de José Martí al Síndrome del Corazón roto

Por Arturo Arellano

La idea de “morir de amor” es un concepto romántico que ha sido explorado en la literatura y el arte durante siglos, pasando por la poesía, la música y otras vertientes, entre las que me llamó principalmente la atención, la historia de “La Niña de Guatemala”, a quien conocimos en los versos del poeta cubano José Martí, que fueron luego musicalizados por el gran Oscar Chávez, dejándonos una joya de la música latinoamericana inigualable, con una historia de amor profunda y dolorosa.

Y si bien, para muchos la posibilidad de morir de amor, es desde una perspectiva romántica, muy posible, vamos a ver que, en la opinión médica y científica, la situación es más compleja.

Empecemos por conocer inicialmente, la historia que me trajo a esta curiosidad, y es que se trata de un tema que mi padre escuchaba mucho cuando yo era un niño; pero me cimbró hasta que llegué a la adolescencia, y entendí el poder de su letra, que hasta la fecha me sigue arrebatando las lágrimas.

La historia de “La Niña de Guatemala” es una de las más conmovedoras y trágicas de la literatura latinoamericana, inmortalizada en el poema homónimo del poeta cubano José Martí. Se trata de una historia real centrada en María García Granados y Saborío, una joven de la alta sociedad guatemalteca, hija del general Miguel García Granados, quien fuera presidente de Guatemala.

En 1877, José Martí, exiliado de Cuba, llegó a Guatemala y se dice, que durante su estancia, asistía a las tertulias literarias en la residencia del general García Granados, donde conoció a María.

En aquel momento, Martí, de 24 años, y María, de 17, lograron una conexión emocional sumamente profunda en muy poco tiempo, no obstante, Martí ya estaba comprometido con otra mujer, impidiendo que pudiera ceder al amor que sentía por María.

En 1878, Martí se casó con Carmen Zayas Bazán, dejando a María devastada y con el corazón roto, poco después, el 10 de mayo de 1878, se supo que falleció y la causa de su muerte ha sido objeto de especulación, pues muchos creyeron que murió de amor, incapaz de soportar el dolor de la separación de su amado.

Más tarde, José Martí plasmó su dolor y la trágica historia de María en el poema “La Niña de Guatemala”, como parte de sus “Versos Sencillos”. En el poema, Martí sugiere alegóricamente que María se suicidó, como se puede interpretar en las líneas: «Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor».

Pero aquí te dejo el poema completo para que saques tu propia conclusión:

Quiero, a la sombra de un ala,

contar este cuento en flor:

la niña de Guatemala,

la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos;

y las orlas de reseda

y de jazmín; la enterramos

en una caja de seda…

Ella dio al desmemoriado

una almohadilla de olor;

él volvió, volvió casado;

ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas

obispos y embajadores;

detrás iba el pueblo en tandas,

todo cargado de flores…

Ella, por volverlo a ver,

salió a verlo al mirador;

él volvió con su mujer,

ella se murió de amor.

Como de bronce candente,

al beso de despedida,

era su frente, la frente

que más he amado en mi vida!…

Se entró de tarde en el río,

la sacó muerta el doctor;

dicen que murió de frío,

yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,

la pusieron en dos bancos:

besé su mano afilada,

besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,

me llamó el enterrador;

nunca más he vuelto a ver

a la que murió de amor.

Escucha la canción aquí: https://open.spotify.com/intl-es/track/3BW30n2k2YHnicGX1bWQDI?si=d666e356cd7046d0

La tumba de María García Granados en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala se ha convertido en un lugar de peregrinación, especialmente para jóvenes que buscan consuelo en sus propios asuntos amorosos. En 2013, la Embajada de Cuba en Guatemala colocó una placa conmemorativa en su tumba para honrar su memoria y la conexión con Martí.

La historia de “La Niña de Guatemala” sigue siendo un símbolo del amor no correspondido y la tragedia, dejándonos de manifiesto la fragilidad de los sentimientos humanos y la profundidad del dolor que puede causar una ruptura amorosa.

En la siguiente entrega, conoceremos desde un perfil médico realmente es posible morir de amor.