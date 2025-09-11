Anuncia Clara Brugada apoyo de emergencia para las víctimas y familiares de la explosión de la pipa de gas

Expresa su respaldo total

Se establecerá protocolo de circulación para ese tipo de unidades

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que se brindará apoyo integral tanto a las 94 víctimas que resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida el pasado miércoles en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, como a los familiares.

“Desde el Gobierno de la Ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron afectadas, lesionadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento; les decimos que no están solas, no están solos, el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante”, afirmó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina comentó que se generará un apoyo inicial de emergencia, el cual tendrá como objetivo brindar una ayuda monetaria con el fin de que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.

Asimismo, Brugada Molina dijo que se profundizará en el censo de las familias afectadas para que se localicen las situaciones más complicadas, por ejemplo, aquellas víctimas que fungen como jefes o jefas de familia.

“Hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario y no podemos dejar pasar esta situación. También estaremos dando apoyo, atención y acompañamiento psicológico; lamentablemente, apoyo para servicios funerarios a quienes lo requieran y la asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas a quienes lo necesiten”, expresó.

La mandataria capitalina informó que hasta el mediodía de hoy se han contabilizado 94 personas afectadas, de las cuales ocho fallecieron, 67 se encuentran hospitalizadas, 22 en estado crítico, seis graves, 39 delicadas y 19 personas fueron dadas de alta. Las víctimas se encuentran internadas en 19 hospitales federales y locales, mismas que pueden ser trasladadas a un nosocomio distinto con base en las necesidades médicas.

Cabe destacar que las investigaciones para dar claridad a los hechos continúan en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); en ese contexto, la jefa del Ejecutivo local aseguró: “Este gobierno va a continuar trabajando muy intensamente con las casi 100 familias que tuvieron víctimas lesionadas, heridas o que lamentablemente hayan fallecido; vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia”.

De igual forma, se ha instruido a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Miryam Urzúa Venegas, a fin de que se elabore un protocolo en conjunto con la ASEA para determinar qué tipo de transportes y bajo qué condiciones deben estar en circulación por las vialidades de la capital.

La Jefa de Gobierno agradeció la colaboración del gobierno federal, local y de otros municipios, pues en total se tuvo un estado de fuerza de mil 370 efectivos durante el siniestro, además, reconoció la solidaridad de la ciudadanía al momento del accidente.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se analizan diferentes líneas de investigación en el lugar de los hechos, sitio en el que laboran áreas periciales en materia de criminalística, química y de incendios y explosiones, además de elementos especializados en peritajes de tránsito terrestre.

“Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad, y efectivamente esa es una de las líneas de investigación, estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto; y la información preliminar que tenemos hasta ahora es probable que haya habido exceso de velocidad”, informó la fiscal local.

Con relación al chofer del tráiler que transportaba gas, tanto la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como la titular de la Fiscalía de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, coincidieron en que se encuentra hospitalizado y en custodia y será hasta que vaya mejorando su salud en que se pueda determinar bien su situación jurídica.

Asimismo, Alcalde Luján señaló que hay varios delitos que están involucrados en el caso, como homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, estos últimos vinculados a daños a los vehículos siniestrados.

Sobre la empresa de la pipa (Transportadora Silza, filial del Grupo Tomza) refirió que aún no se realizan las primeras entrevistas, pero reafirmó que existen dos líneas de investigación muy importantes por parte de la Fiscalía, donde una corresponde a los deberes de cuidado, en este caso de exceso de velocidad por parte del conductor de la unidad, y una más correspondiente al cumplimiento de la empresa en materia de normatividad.

De acuerdo con la fiscal capitalina, la empresa en cuestión se acercó con el ánimo de colaborar y refirió que mantienen comunicación para continuar con las investigaciones.

Durante la conferencia de prensa acompañaron a la Jefa de Gobierno, los secretarios y secretarias de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; de Gobierno, César Cravioto Romero; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; de Bienestar e Igualdad Social, Aracely Damián González, y de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, así como la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.