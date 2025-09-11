El pago de pensiones absorberá 2.2 billones de pesos, un 6% del PIB

Barril sin fondo

La dinámica demográfica constituye uno de los principales factores de riesgo fiscal

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el gasto en pensiones, tanto contributivas como no contributivas, asciende a 2.32 billones de pesos, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

De esta manera, alrededor 22 de cada 100 pesos del gasto neto total proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año se irían al pago de pensiones.

En total, 1.70 billones de pesos serán para pensiones contributivas y 619,743 millones de pesos de pensiones no contributivas (la Pensión Universal para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad).

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) aseguró que el gasto en pensiones creció 8.5% anual desde el 2018, “año en el que las pensiones contributivas representaban 96 por ciento”.

Para el 2026, la proporción bajará a 73% de pensiones contributivas, esto gracias al aumento de 5% anual en el gasto de las pensiones no contributivas.

Las pensiones contributivas son aquellas en las que el pensionado tuvo que aportar durante su vida laboral una parte de su salario a los institutos de seguridad social para financiar sus pensiones o las de otros jubilados.

Mientras que las pensiones no contributivas son aquellas en las que quien las recibe no tiene que aportar ninguna cuota de su salario ya que son financiadas en su totalidad por el gobierno, como la Pensión Universal de los Adultos Mayores o el resto de las pensiones del bienestar.

El CIEP destacó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 propone un incremento de solo 0.5% en el gasto de pensiones contributivas.

“Ante un envejecimiento creciente y actualizaciones por inflación, el monto resulta poco creíble. (La Secretaría de Hacienda y Crédito Público) prevé recortes de 2% en el IMSS e ISSSTE”, destacó la organización.

Esto mientras que el gasto en las pensiones del bienestar o no contributivas crecerá 13.5%, crecimiento impulsado principalmente por el aumento de 266% en el programa Pensión Mujeres Bienestar, que pasará de 15,000 a 56,969 millones de pesos.

El repunte en el gasto de este programa social se explica por la implementación paulatina con la que fue diseñado, lo que significa que cada año se va ampliando la población beneficiaria del mismo.

Envejecimiento de la población, factor de riesgo

Hacienda indicó dentro del Paquete Económico que en el mediano y largo plazo, la dinámica demográfica constituye uno de los principales factores de riesgo fiscal.

Lo anterior debido a la transición de una pirámide poblacional predominantemente joven hacia una estructura más envejecida, escenario que implica un menor número de trabajadores activos por cada persona en edad de retiro.

Remarcó que este fenómeno puede traducirse en una presión creciente sobre las finanzas públicas, al reducirse la base de contribuyentes y aumentar simultáneamente la demanda de gasto social.

“Si bien la estructura demográfica de México se caracteriza por una base joven, las proyecciones indican que esta condición se modificará gradualmente como resultado del envejecimiento poblacional”, se especificó en el documento.

¿Cuál es el tamaño de la población adulta?

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025, la población de México mayor a 60 años será de aproximadamente 17.1 millones de personas, equivalente al 12.8 por ciento de la población total.

Mientras que para 2050 se estima que alcanzará los 35.4 millones de personas, lo que equivaldrá al 24.1 por ciento de la población total, superando en proporción tanto al grupo de niños como al de jóvenes.

“Esta transición demográfica conlleva implicaciones fiscales y sociales relevantes, al generar una mayor demanda de servicios de salud y un aumento sostenido en las obligaciones del Estado para financiar pensiones contributivas y no contributivas”, advirtió Hacienda.

El documento indicó que la mayor longevidad y la reducción en la población, en edad laboral, plantea un reto dual: por un lado, incrementa el tiempo durante el cual se pagan beneficios pensionarios, mientras que a su vez se reducen las contribuciones efectivas al sistema de seguridad social.

Hacienda dijo que la identificación temprana de estas tendencias, junto con la posibilidad de adoptar reformas y políticas públicas orientadas a ampliar la base laboral, diversificar las fuentes de ingreso y fortalecer los sistemas de protección social, representa un margen de acción que permitirá atender de manera responsable y ordenada los retos del envejecimiento poblacional.

Reformas garantizarían viabilidad

El documento refiere que las reformas realizadas a los sistemas de pensiones garantizan la viabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. No obstante, en el mediano plazo, persisten presiones ocasionadas por el pago de pensiones vigentes del antiguo sistema de reparto.

“El pasivo pensionario ha mantenido su comportamiento conforme a las proyecciones realizadas, derivado de las reformas en la materia”, señaló la SHCP.

Los activos netos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) muestran incrementos importantes anuales que alcanzaron en junio de 2025, un nivel de 7 mil 510 millones de pesos, equivalente al 21.7 por ciento de PIB.

Gasto en pensiones supera al presupuesto de Pemex

Para poner en perspectiva, el presupuesto destinado a pensiones es tres veces mayor al destinado a Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibirá 780 mil 862 millones de pesos, para el ejercicio fiscal del próximo año.

Sin embargo, no es solo la única dependencia que supera en gasto, como se muestra a continuación:

CFE: pensiones y jubilaciones superan al presupuesto asignado a la comisión por 554 mil millones de pesos.

Secretaria de Salud: el gasto pensionario es mayor a los 66 mil 825 millones de pesos asignados a la dependencia.

Secretaría de Energía: a pesar de ser de las más favorecidas no supera a las pensiones con 267 mil 439 millones de pesos.