Sólo 10% de repartidores y conductores de aplicación Accede a seguridad social

Prueba piloto

113 mil personas cumplieron requisitos para afiliarse al IMSS

En el primer mes de la prueba piloto, sólo uno de cada 10 repartidores y conductores de aplicaciones, que fueron registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumplió con los criterios para gozar de la seguridad social completa.

Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) lamentó que la política de exclusión que se aplicó con la ley haya evitado que la mayoría de los trabajadores de plataforma pudieran alcanzar el salario mínimo mensual, necesario para acceder a los cinco seguros que otorga el Instituto.

Los resultados arrojaron que sólo 113 mil personas cumplieron con los requisitos para afiliarse, cuando el universo de personas beneficiarias de la reforma es de más de 980 mil.

De esta forma, aunque todas las personas fueron dadas de alta con cobertura por riesgos de trabajo, la mayoría sigue excluida de derechos clave.

«Estos datos plantean que los criterios que se establecieron para la prueba piloto de plataformas digitales son criterios excluyentes, van en contra del espíritu inicial de la propia reforma que es incluir a cada vez más trabajadores de plataformas a los derechos laborales», afirmó Guerrero.

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) señaló que solo 1 de cada 10 trabajadores de apps en México tiene acceso a la seguridad social completa del IMSS, mediante una publicación en Facebook.

De acuerdo con datos oficiales del gobierno, más de un millón de personas fueron registradas en el plan piloto, cifra que casi duplica la estimación previa de 658.000 trabajadores de plataformas digitales en el país. Sin embargo, según la UNTA, solamente 133.178 superaron el ingreso neto mínimo mensual necesario para contar con cobertura plena, lo que representa 13% del total.

Esto significa que 9 de cada 10 trabajadores continúan con acceso limitado, con acceso únicamente a riesgos de trabajo, pero sin atención médica general, guarderías, ahorro para el retiro ni pensión por invalidez.

Fases de la prueba piloto

La prueba piloto, que se realiza de julio a diciembre de 2025, busca evaluar la operatividad del nuevo modelo de afiliación a la seguridad social y realizar ajustes al final del periodo. Para calcular el ingreso neto, se aplican porcentajes de exclusión al ingreso total de los trabajadores, considerados como “costo por herramientas de trabajo”.

La prueba piloto se realiza en 2 fases: durante la fase inicial (julio-septiembre), los ingresos mínimos requeridos para contar con seguridad social son de 20.910 pesos mexicanos para conductores de automóvil, 16.728 pesos para motociclistas y 9.840 pesos para trabajadores no motorizados.

En la segunda fase (octubre-diciembre), los umbrales se reducen a 13.068 pesos, 11.948 pesos y 9.504 pesos, respectivamente.

Postura de la UNTA

La UNTA ha criticado estos porcentajes, considerándolos una barrera que limita el acceso pleno a derechos laborales. La entidad sostiene que los porcentajes de exclusión benefician a las plataformas digitales al reducir sus aportaciones al IMSS y limitar el acceso a la seguridad social completa.

Por ello, solicitan eliminar estos criterios y garantizar mayor transparencia, incluyendo información desagregada por tipo de actividad, plataforma y entidad federativa. Según su perspectiva, mientras los criterios actuales persistan, la reforma no puede considerarse transformadora.

Cambios a la vista

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podría modificar los factores para calcular el ingreso de los trabajadores de plataformas que les da el acceso a la seguridad social, ya que los resultados de la prueba aún no son certeros.

«El primer trimestre acaba este mes y la ley le da la potestad a la STPS en el segundo trimestre del piloto modificar los factores porcentuales para medir el cumplimiento», afirmó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno.