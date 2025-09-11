Medidas saludables para tratar de reducir consumo de bebidas azucaradas

Se espera reducción en cerca de 7%

El objetivo con esta estrategia es prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó las medidas saludables para reducir en cerca de 7 por ciento el consumo de bebidas azucaradas en su primer y segundo año de implementación, entre ellas, la propuesta incorporada en el Paquete Económico 2026, de una contribución de un peso a las bebidas azucaradas, a través del IEPS y la puesta en marcha de una política de concientización con la estrategia Vive saludable, vive feliz, con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos y prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las medidas de vida saludable tienen como principal motivación la salud de las y los mexicanos y la reducción del consumo de bebidas azucaradas debido a su relación con enfermedades crónico degenerativas.

“Tiene una motivación en salud. El objetivo no tiene nada que ver con recaudar, sino al revés, con que no se tome tantas bebidas azucaradas, que no se abuse de las bebidas azucaradas, por el efecto que tiene en la salud de todas y de todos nosotros, y particularmente de los niños y las niñas”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Medidas se aplican en 119 países

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que este tipo de medidas se aplican en 119 países como Reino Unido, que bajó 30 por ciento el azúcar en los refrescos; Sudáfrica, que redujo en 29 por ciento el consumo de este tipo de bebidas; Chile donde disminuyó en 21 por ciento el consumo; así como en Berkeley, California, que registró una reducción de 52 por ciento tras los tres primeros años de su aplicación.

Recordó que en 2014 en México se implementó el IEPS a cada litro de refresco, con lo que hubo una caída de 5.5 por ciento en el consumo y de 9.7 por ciento en su segundo año, por lo que ahora se da un siguiente paso al incrementarlo a 3.1 pesos por litro, lo que significa un aumento de 1 peso en el costo final de la versión más común de 600 mililitros.

Destacó que entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar se invierten cerca de 180 mil millones pesos para atender las consecuencias médicas del sobrepeso y obesidad derivadas de enfermedades crónico degenerativas, ya que, hoy, 4 de 10 consultas del IMSS están relacionadas con este tipo de padecimientos, mientras que 100 mil personas al año ya se encuentran en diálisis o hemodiálisis, se registraron 27 mil amputaciones cada año; la diabetes es la causa de más de 100 mil muertes al año y una de cada de tres muertes por infarto está asociada a hipertensión o diabetes.

El subsecretario añadió que en los 80 la diabetes no era una epidemia, pero ahora sí, pues el 18 por ciento de los adultos mayores la padece, mientras que uno de cada tres tiene hipertensión. Destacó también que la tasa de muertes por enfermedades del corazón se ha triplicado.

Afirmó que la evolución de estas enfermedades asociadas al consumo de productos ha hecho que las muertes por esta causa se tripliquen: en 1980, 60 de cada mil muertes estaban asociadas a la diabetes y actualmente son 163 de cada mil.

Aseveró que con esta medida se proyecta una reducción del 7 por ciento en el consumo de refrescos y con ello se podría comenzar a revertir la tendencia ascendente en la incidencia de estas enfermedades. Destacó que el impuesto a los refrescos en México comenzó en 2014 y en un principio generó un descenso en su consumo, pero ahora se busca una reducción de hasta el 10 por ciento, ya que en el país se consumen 24 mil millones de refrescos al año.

Se implementarán cuatro acciones

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se implementarán cuatro acciones como parte de Vive Saludable, vive feliz: 1. Prevención y Promoción, a través de una campaña masiva para incentivar los estilos de vida saludable en medios digitales e incluso en videojuegos; 2. Atención moderna en el primer nivel, con la obligatoriedad de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), telemedicina para el tamizaje, seguimiento remoto con apoyo de inteligencia artificial y mejores métodos para la detección; 3. Tratamientos innovadores disponibles para todas y todos; y una 4. Estrategia Integral de Trasplantes y Sustitución renal para incrementar la cobertura de diálisis y hemodiálisis, así como fortalecer la donación y la capacidad de procuración de órganos.

Descarta impacto inflacionario por aranceles a productos asiáticos

Sobre la imposición de aranceles a productos que provienen de países donde no hay ningún tratado comercial, no se pretende desatar una confrontación, por eso se está hablando con embajadores de países como China y Corea del Sur para explicarles que es una decisión que busca fortalecer algunos sectores de la industria nacional, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia mañanera, la Presidenta descartó que la aplicación de estos aranceles vaya a tener un impacto inflacionario, pues se hizo un análisis detallado sobre los productos a los que se les va a aplicar esta medida y hay muchísimas opciones de este tipo de productos.

“Hay algunos que van a impulsar la producción nacional, textiles, zapatos, vehículos ligeros y algunos otros. Estamos en la mejor disposición de hablar sobre la base de las reglas establecidas en la Organización Mundial del Comercio que determina hasta cuánto puede subirse un impuesto por importación”, agregó.

Recordó que esta política se anunció desde que se presentó el Plan México, pues desde su campaña adelantaba que se buscaría impulsar la sustitución de importaciones.

“No está pensado en función de negociaciones con Estados Unidos, sino de una estrategia nacional, por eso no es un decreto sino que es una iniciativa de ley. Para fortalecer el plan se han sumado empresarios, trabajadores, asociaciones, Hay un acuerdo en nuestro país de que es importante fortalecer producción nacional, por eso está pensado en la idea de que el congreso asuma del Plan México», concluyó.