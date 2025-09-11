Gaseras, con largo historial de irregularidades

Tragedia en Zaragoza reabre escrutinio

La percepción generalizada es que el Grupo Tomza y filiales “hacen y deshacen” en este sector

La tragedia en la Calzada Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México por el estallido de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP, con un saldo de 6 muertos y 90 heridos, hasta ayer jueves, reabrió un capítulo de escrutinio sobre el manejo de este combustible por parte de empresas como Silza, filial del Grupo Tomza, con décadas de denuncias.

La hipótesis inicial apunta a la volcadura de la pipa como origen del trágico accidente. La Fiscalía capitalina determinará con peritajes si hubo fallas mecánicas, negligencia del conductor o irregularidades en el mantenimiento de la unidad.

De acuerdo con un recuento, Gas Tomza y sus filiales se han visto involucradas en accidentes vehiculares fatales, como el choque en Mocorito, Sinaloa, en agosto de 2025, que dejó un conductor muerto, y volcaduras de pipas en Veracruz (2025), Guerrero (2016) y Puebla (2014), que han provocado heridos, cierres carreteros y cuantiosos daños.

Grupo Tomza, bajo la lupa

La tragedia colocó en el centro del debate a Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza Fuentes y sus hijos, que controla más del 70 por ciento del mercado nacional de gas LP. Su red de filiales abarca prácticamente todo el país: Gas Silza, Unigas, Gasomático, Gas y Servicio, Gas Chapultepec, entre otras.

Las denuncias contra la empresa son antiguas y persistentes. Usuarios han señalado durante años que reciben cilindros con kilos de menos o cargas en tanques estacionarios reducidas entre 10 y 15 por ciento. Estas prácticas, según cálculos periodísticos, le generan a la compañía ingresos ilícitos millonarios.

Se documentó desde 2017 que empleados de Tomza sobornaban a inspectores de la Profeco para evitar sanciones. Quienes se negaban al cohecho eran amenazados. “Andan armados y carecen de permisos de portación de armas”, describiendo métodos que se mantienen desde hace más de dos décadas.

Vecinos de la alcaldía Azcapotzalco han denunciado a estaciones de Unigas, otra filial de Tomza, por realizar cargas de cilindros sin cumplir normas de seguridad. Organizaciones vecinales las describen como “bombas de tiempo” en zonas habitacionales densamente pobladas.

La capacidad de Tomza para operar ha sido interpretada como muestra de complicidad oficial. Analistas sostienen que el conglomerado ha hecho su agosto gracias a contratos ventajosos, fletes de barcos y otros servicios inflados que se cobran a Pemex con el aval de funcionarios de distintos gobiernos.

El alcance de Grupo Tomza es nacional, pues sus filiales operan con distintas razones sociales en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Mérida, Cancún, Campeche, Tepatitlán, Acapulco, Sonora, Jalisco, Sinaloa y Querétaro, entre otras entidades. Esta dispersión le ha permitido evadir la percepción de monopolio, aunque en los hechos controla la mayor parte del mercado.

Su dominio ha generado quejas constantes de consumidores, organizaciones vecinales y legisladores, sin que ninguna autoridad haya aplicado sanciones proporcionales. La percepción generalizada es que Tomza “hace y deshace” en el sector gasero mexicano.

Tragedia y corrupción

La explosión de la pipa el pasado miércoles pone en evidencia la intersección entre negligencia, falta de regulación y un consorcio con largo historial de prácticas cuestionables. La tragedia de este miércoles no puede entenderse como un accidente aislado: la unidad siniestrada pertenecía a una empresa que ha operado durante décadas con denuncias sin consecuencias.

Hoy, la Ciudad de México enfrenta el duelo por varios muertos y decenas de heridos. Al mismo tiempo, surge la exigencia de revisar de fondo la operación de un conglomerado que, a pesar de múltiples señalamientos, continúa expandiéndose.

Silza distribuye en 16 estados

Gas Silza pertenece a Grupo Tomza, grupo empresarial mexicano dedicado desde hace casi 60 años a la comercialización, importación, almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo a través de 101 plantas, 5 terminales terrestres para gas de importación y 2 terminales marítimas.

Por lo anterior, Silza presume que cuenta una distribución en 16 estados de México y en 7 países de Centroamérica, con una plantilla «superior a los 12 mil empleados».

En su página web, igualmente, destaca que pasó de una «pequeña planta de almacenamiento» en el norte de México a ser ahora un grupo multinacional que tiene «ventas anuales al consumidor final de más de un millón de toneladas».

Según la gasera, México es el país con el quinto mayor consumo de LP en el mundo, siendo el doméstico el más elevado en comparación con países desarrollados.

En su sitio oficial, subraya que es una empresa de nivel internacional “orgullosamente” mexicana, líder en el área de distribución, envasado, comercialización e importación de gas LP.

Divergencias sobre un seguro vigente

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que la Transportadora Silza no cuenta con póliza de seguro vigente en lo que va del año 2025.

A través de un comunicado detalló que «en lo que va de 2025 Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado».

Dijo además que ASEA que el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza fue otorgado el 20 de septiembre de 2024 y con póliza de vencimiento desde el 12 de junio de 2025.

Por su parte, la empresa Silza aclaró que sí cuenta con pólizas de seguro vigentes, entre las que se incluyen el de responsabilidad civil y por daño ambiental, “entre otras coberturas específicas para el transporte de materiales peligrosos”. “Estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de protección civil y peritaje, para el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento puntual de nuestras obligaciones legales”, señala en su comunicado.

Sube a 8 la cifra de muertos

El gobierno de la Ciudad de México informó que ya son ocho las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina explicó que aún hay 67 personas que continúan hospitalizadas, 22 en estado crítico y 39 delicadas.

Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.

Por su parte, la FGJ precisó que ya se investiga la explosión ocurrida el pasado miércoles, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

Además, se trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

Se endurecerán control de transporte de combustibles: CSP

Tras la explosión de una pipa que dejó varios y decenas de heridos en la alcaldía Iztapalapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se fortalecerá el control para la seguridad del transporte de combustibles en el país.

Afirmó que ante el accidente del miércoles se trabaja en reforzar la regulación sobre los permisos que reciben las empresas dedicadas al traslado de hidrocarburos.

La mandataria fue cuestionada en su mañanera sobre qué se haría al respecto del traslado de material peligroso en las vialidades y, en respuesta, señaló que se endurecerá la medida derivada del procedimiento de trazabilidad para combatir el huachicol.

Sheinbaum Pardo afirmó que el caso ocurrido en la Calzada Ignacio Zaragoza fue revisado en su reunión con el Gabinete de Seguridad federal para determinar los próximos lineamientos.

La Presidenta calificó el hecho como una tragedia que debe esclarecerse y asumió que las indagatorias están en manos de la autoridad local para determinar qué causó el accidente.

Asimismo, celebró que Silza, gasera dueña de la pipa que explotó, haya prometido la activación de sus pólizas de seguro para atender el caso.

Sheinbaum Pardo dijo que luego de las indagatorias se debe buscar la reparación del daño para que no se repita otro evento similar.

Previamente, al inicio de su conferencia, reiteró su solidaridad con las víctimas y dijo que el gobierno federal colabora con las autoridades de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario.