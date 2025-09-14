Encarecimiento de alimentos agrava la crisis de restauranteros

Carnes y mariscos, por las nubes

Pegan la baja en el flujo de visitantes y lel aumento de la inflación: Canirac

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Restauranteros de Cancún, Playa del Carmen y Tulum enfrentan una crisis que amenaza su operación diaria. El alza en los precios de insumos básicos, la baja en el flujo de visitantes y la inflación han disparado los costos hasta en un 30%, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Los empresarios señalan que productos como carnes, pescados, mariscos y verduras llegan cada semana con precios más altos.

“La inflación nos está rebasando. Muchos negocios trabajan con márgenes mínimos de ganancia”, afirmaron agremiados de la Canirac Quintana Roo.

Marisa Rodríguez restaurantera de Playa del Carmen, indicó que el sector restaurantero es uno de los más sensibles, pues depende de la afluencia turística para sostener sus costos.

Al menos quince restaurantes estarían por cerrar sus puertas, lo que implicaría la pérdida de aproximadamente 400 empleos, según reconoció Julio Villarreal Zapata, dirigente local de la Canirac.

Señaló que el panorama sigue siendo negativo. Las ventas durante el verano estuvieron entre regulares y aceptables, pero no se logró alcanzar el nivel de operación previsto del 85 por ciento. La afluencia de comensales cayó entre un 15 y 20 por ciento en comparación con 2024, y se espera que los meses de septiembre y octubre sean aún más complicados.

Uno de los factores que está influyendo en esta contracción es el regreso a clases, ya que muchas familias están destinando sus recursos a la compra de útiles escolares y uniformes, lo cual ha reducido en al menos un treinta por ciento la asistencia a los restaurantes, especialmente en zonas no turísticas.

Por su parte, la Secretaría de Turismo estatal reconoce que la desaceleración del turismo internacional en 2025 ha impactado directamente a la cadena de suministro.

Crisis afecta a proveedores locales

La situación también afecta a los proveedores locales. Productores de la zona señalaron que la falta de transporte asequible y la competencia con productos importados encarecen el mercado.

“Muchos restauranteros prefieren comprar congelados del extranjero porque son más baratos, aunque no siempre son de la mejor calidad”, explicó Luis Martínez, agricultor del corredor Cancún–Leona Vicario.

Los empresarios del sector solicitaron al gobierno estatal incentivos fiscales y programas de apoyo para mantener la plantilla laboral y evitar cierres masivos, que ya comienzan a registrarse en la Riviera Maya.

La ex presidenta de la Canirac en Cancún, Kit Bing Kong, mencionó que la crisis restaurantera es pareja, la marcada baja de turismo y de comensales genera pérdidas tanto a restauranteros como proveedores.

Como presidenta del Grupo Hong Kong mencionó que todos se tienen que ajustar al nuevo panorama económico que se padece en los destinos turísticos.