Aeropuerto de Cancún ha movilizado 20.4 millones de pasajeros en este año

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Gestiones para recuperar la conectividad aérea con Sudamérica

En el Caribe mexicano, donde el turismo no solo es motor económico sino también identidad regional, cada cifra que emite el Aeropuerto Internacional de Cancún es más que un dato técnico: es un termómetro del pulso turístico del país.

Que entre enero y agosto de este año se hayan movilizado 20.4 millones de pasajeros no es menor. Pero detrás de ese número hay matices que merecen atención: una ligera caída respecto al año anterior, una dependencia creciente del turismo internacional y una urgencia por recuperar mercados perdidos. ¿Estamos ante una consolidación o una advertencia?

Según el reporte mensual de Aeropuertos del Sureste (Asur), el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 20.4 millones de pasajeros entre enero y agosto de 2025, lo que representa una disminución del 3.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque la cifra sigue siendo robusta, marca una pausa en la tendencia ascendente que había caracterizado al aeropuerto desde 2022, cuando por primera vez se alcanzaron los 30 millones de pasajeros anuales.

Del total de pasajeros, 13.7 millones fueron internacionales, mientras que 6.6 millones fueron nacionales. Esta proporción revela que el turismo extranjero sigue siendo el principal motor de la actividad aérea en Cancún, duplicando el movimiento doméstico. Sin embargo, también expone una vulnerabilidad: la caída de mercados clave como Colombia y Brasil ha impactado negativamente el flujo internacional, con una pérdida de 649 mil pasajeros en ese segmento.

Ante este panorama, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, encabezado por Andrés Martínez Reynoso, ha iniciado gestiones para recuperar la conectividad aérea con Sudamérica.

La confirmación de la visa electrónica para Brasil a partir de febrero de 2026 abre una ventana de oportunidad. En ese marco, se prevé una participación activa en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en Buenos Aires, con el objetivo de reactivar rutas canceladas entre 2023 y 2024.

Cancún sigue siendo un gigante turístico, pero los datos de este año invitan a la reflexión. La ligera caída en el volumen de pasajeros no debe alarmar, pero sí motivar una revisión estratégica. La dependencia del turismo internacional exige diversificación, y la recuperación de mercados sudamericanos será clave en ese proceso. Más allá de las cifras, el reto está en mantener a Cancún como un destino competitivo, sostenible y resiliente ante los vaivenes del turismo global.

La Sedetur expande conectividad pública

En una era donde la experiencia turística ya no se mide solo por paisajes y servicios, sino también por la calidad de la conexión digital, Quintana Roo da un paso firme hacia la inclusión tecnológica. La ampliación de conectividad pública en destinos turísticos no es solo una mejora técnica: es una apuesta por un modelo más equitativo, competitivo y sostenible.

La Secretaría de Turismo del estado (Sedetur), en alianza con la empresa GigNet, ha entendido que el acceso a internet gratuito y de alta velocidad puede ser tan transformador como una nueva ruta aérea o una campaña de promoción internacional.

Como parte del Convenio de Colaboración firmado en marzo de 2023 por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, Sedetur y GigNet anunciaron la instalación de tres nuevos módulos de internet público gratuito en destinos turísticos estratégicos: Puerto Morelos, Playa del Carmen e Isla Mujeres.

Esta infraestructura se suma a los módulos previamente instalados en Cancún (Playa Delfines y Kilómetro Cero) y Tulum, que ya conectan a miles de dispositivos diariamente.

Roo fortalece su músculo fiscal

En el Caribe mexicano, la recaudación de 2,434 millones de pesos por concepto del Impuesto al Hospedaje en el primer semestre de 2025 no es solo un logro contable: es evidencia de una política pública que articula promoción turística, formalización empresarial y confianza del visitante. Pero también plantea preguntas sobre redistribución, sostenibilidad y equidad territorial.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) informó que entre enero y junio de 2025 se recaudaron más de 2,434 millones de pesos por el Impuesto al Hospedaje, lo que representa un incremento del 17%, respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra marca el mayor ingreso por este concepto en los últimos seis años, consolidando al estado como líder nacional en captación fiscal vinculada al turismo.

El Impuesto al Hospedaje aplica a todos los servicios de alojamiento temporal en el estado, incluyendo hoteles, moteles, hostales, departamentos, villas, marinas turísticas y plataformas digitales como Airbnb.

Según la legislación vigente, el 20% de lo recaudado se destina al Fideicomiso de Promoción Turística, mientras que el 10% se canaliza al Fideicomiso del Bienestar y otro 10% al de Salud.

Además, el empleo formal en el estado alcanzó 528,357 personas afiliadas al IMSS en julio, reflejando la expansión del sector turístico como generador de trabajo.

La recaudación récord del Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo confirma que el turismo puede ser un motor fiscal robusto. Sin embargo, el reto no está solo en captar más, sino en redistribuir mejor. ¿Cómo se garantiza que estos ingresos beneficien a comunidades locales, zonas rurales y destinos emergentes? ¿Qué mecanismos aseguran que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social y sostenibilidad ambiental?

La cifra de 2,434 millones de pesos es un logro, sí. Pero también es una oportunidad para repensar el modelo turístico desde una perspectiva más equitativa, resiliente y territorialmente inclusiva.