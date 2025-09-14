Anuncia Mara Lezama Espinosa construcción de domo en la Uqroo

Inversión de más de 3 millones de pesos

Tenemos muy claro que invertir en educación jamás será un gasto, señala la gobernadora

Chetumal.- Durante una visita a la Uqroo y en respuesta a la solicitud de los alumnos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la construcción de un domo con una inversión de más de 3 millones de pesos, dinero del pueblo que debe regresar al pueblo.

Acompañada de alumnas y alumnos, así como de la Rectora Natalia Florentini, la gobernadora de Quintana Roo respondió a una petición que le hicieran momento antes. “Con esta solicitud confirmo que vamos a construir el domo que tanto nos pidieron y que era un sueño esperado por las y los más de 2 mil 600 estudiantes”, citó Mara Lezama.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que invertir en educación jamás será un gasto, sino una inversión, la mejor para transformar vidas y abrir oportunidades a nuestras juventudes. Y es claro decirlo: los domos no solo solo para las escuelas del nivel básico o superior, sino también forman parte de la vida universitaria, porque durante años las instituciones educativas superiores fueron abandonadas y sus equipos deportivos no contaban con infraestructura para desarrollarse” explicó la Gobernadora.

Esta obra forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa acciones concretas para reducir desigualdades, garantizar espacios educativos de calidad y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Por ello, Mara Lezama recordó que en la UQROO este gobierno diferente ha construido nuevas aulas, rehabilitado espacios, mejorado laboratorios, áreas deportivas y ahora este domo que forma parte de los 1,109 que se están construyendo en todas las escuelas públicas.

Asimismo, citó que a través del Nuevo Acuerdo se seguirá trabajando de manera honesta y combatiendo la corrupción, porque cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más.

Posibles afectaciones a la salud en Mahahual y Xcalak

Financia el COQHCYT proyecto para analizar lixiviados del sargazo

Chetumal.- El Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT) dio a conocer que inició el financiamiento del proyecto para el análisis de lixiviados del sargazo entre la población de Mahahual y Xcalak, mediante las y los investigadores de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, para determinar posibles afectaciones a la salud de las y los habitantes de la zona costera.

El director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, destacó la importancia de impulsar y beneficiar proyectos de investigación que generen conocimiento científico aplicado, en este caso para la protección de la salud de nuestra población Quintanarroense.

Durante la emisión 40 del programa radiofónico “ConCiencia”, emitido por el COQHCYT en alianza con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la doctora de la División de Ciencias de la Salud de la UAQROO, María de Lourdes Rojas Armadillo compartió los avances de su investigación centrada en la protección a las poblaciones vulnerables por medio del desarrollo de protocolos médicos que ayuden a prevenir los padecimientos causados por los lixiviados generados del sargazo en las costas.

El equipo de investigación de este proyecto está integrado por las y los investigadores de la División de Ciencias de la Salud de la UAQROO: María de Lourdes Rojas Armadillo, Maribel Rodríguez Aguilar, Ana Cristina Jiménez Ruano, Marco Antonio Hernández Avila, Ángel Daniel Herrera España y Juan Miguel Torres Chávez.

El objetivo principal es determinar la asociación entre la exposición a lixiviados del sargazo y si la emisión de gases producidos durante la descomposición del alga provoca alteraciones o efectos en la salud en personas que recolectan sargazo o de las que habitan y/o laboran a menos de dos kilómetros de las zonas de acumulación en Mahahual y Xcalak del municipio Othón P. Blanco.

En México, desde el año 2019, se creó la “Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Atención, Adaptación y Mitigación del Arribo de Sargazo Pelágico a México” y es encabezada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y donde Quintana Roo cuenta con la participación del COQHCYT que impulsa la investigación de este proyecto en varias de las líneas estratégicas, monitoreando, atendiendo y mitigando el arribo de sargazo a las costas.

La investigadora explicó que los lixiviados son el resultado de líquidos de la descomposición del sargazo en las playas; después de 48 horas estos residuos emanan gases integrados por sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metano, todos posibles riesgos para la salud.

Estos gases representan un riesgo cuando son inhalados y/o ingresan a la cadena alimentaria, especialmente a través del consumo de mariscos contaminado, informó la doctora María de Lourdes Rojas.

Entre las consecuencias a la exposición a estos gases que produce el sargazo en descomposición se encuentran severas afecciones a las funciones respiratorias y renales, así como dificultad para respirar, agitación, confusión, náuseas y vómitos, presión arterial alta y pérdida del conocimiento.