Museo regional en Parque del Jaguar fortalece la identidad cultural de Tulum

El Mureco cumple un año con más de 98,400 visitantes

Se consolida como un vínculo con la comunidad, la naturaleza y la historia viva del pueblo maya

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Luego de recibir a más de 98,400 visitantes desde su inauguración, el 7 de septiembre de 2024, el Museo Regional de la Costa Oriental (Mureco), situado en el Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, celebra su primer aniversario, consolidándose como un espacio clave para el encuentro, la reflexión y el fortalecimiento de la identidad cultural del Caribe mexicano, gracias al vínculo con la comunidad, la naturaleza y la historia viva del pueblo maya.

El recinto festejó con un programa gratuito que incluyó una ceremonia de petición de permiso a los guardianes originarios del territorio, profundamente arraigada en la cosmovisión maya, que simboliza el respeto a la tierra, el tiempo y el legado de los antepasados. Además, en colaboración con la escuela EducArte de Tulum, se incluye la participación del Ballet Folclórico DanzArte y del Mariachi Mexicano.

El repositorio fue inaugurado como resultado del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Con 1,200 metros cuadrados de superficie museográfica, el Mureco es el recinto cultural más grande del sistema de museos asociados al Tren Maya. Resguarda 359 piezas de cerámica, lítica, concha, estuco, metal, madera y cestería, representativas del patrimonio arqueológico de la región, así como fotografías, réplicas y maquetas.

Con la curaduría de la historiadora del arte Karina Romero, la propuesta se articula en tres salas de exposición permanente, que ofrecen una visión integral del pasado y presente del Caribe mexicano, desde el Pleistoceno Tardío (40,000 a 10,000 años antes de nuestra era) hasta las expresiones contemporáneas de la cultura maya. Además, cuenta con un área para muestras temporales.

Gran agenda cultural, académica y educativa

En su primer año, el Mureco desarrolló una sólida agenda cultural, académica y educativa, cuya programación arrancó con la exposición fotográfica Sian Ka’an: Donde nace el cielo, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; le siguió, El aliento y la luz, del artista José Rocha, sobre la pandemia de COVID-19; y Los últimos testigos, del fotógrafo Serge Barbeau y la escultora Maricela Díaz, en el marco de los 178 años del inicio de la Guerra de Castas.

En el ámbito académico, el director del Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Gregorio Vázquez Canché, ofreció la plática La Cruz Maya, símbolo de resistencia; la conferencia El pensamiento filosófico en el patrimonio cultural, del investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, Aurelio Sánchez; y La importancia del agua en la cosmopercepción maya, del lingüista Fidencio Briceño Chel.

En los campos artístico y comunitario, se presentaron obras literarias como Báalalil tuukulo’ob (Pensamientos caídos), de la poeta maya María Elisa Chavarrea Chim; actividades como el “Taller de primavera”, para niñas y niños, y el evento del Día de las Madres, “Una mañana para mamá”, con enfoque en la salud femenina.

Además, se organizó el primer festival del museo, bajo el tema “Cielo, mar y tierra. Festejemos la naturaleza”, con música en vivo, pláticas y presentaciones enfocadas en la biodiversidad de Quintana Roo, así como un concierto y charla a cargo de la cantante y compositora Saralamar, en el marco del Día Internacional de la Diversidad.

Finalmente, en materia educativa y de vinculación, el Mureco implementó un programa permanente de capacitación para guías de turistas, certificados por la Secretaría de Turismo, con 60 participantes hasta la fecha, cuyo objetivo es compartir la colección del museo con quienes ayudan a difundir el patrimonio. Asimismo, se efectuaron visitas guiadas para escuelas de nivel básico, acercando a más de 300 estudiantes de 15 instituciones al conocimiento y valoración de los bienes culturales.

Gracias a su ubicación estratégica, cercana a la Zona Arqueológica de Tulum, el Mureco ha tenido una sólida respuesta del público local, nacional e internacional, que lo consolida como un referente cultural en la región, donde el arte, la historia y la memoria convergen para enriquecer la experiencia del visitante.

La entrada al Mureco es gratuita; no obstante, debido a que se encuentra al interior del Parque del Jaguar, se deben cubrir sus tarifas de acceso. Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.