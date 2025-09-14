Riviera Maya: inversión de 230 mdp para impulsar la transición energética

Respuesta a la creciente demanda

Se busca abastecer de energía limpia a mil 900 habitaciones hoteleras y oficinas corporativas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- En respuesta a la creciente demanda energética y a los frecuentes microcortes en el suministro eléctrico en la región, el Grupo Lomas, en alianza con las firmas Energía Real y Kiin Energy, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de autosuministro energético mediante la instalación de paneles solares y sistemas de almacenamiento. La inversión asciende a 230 millones de pesos y busca abastecer de energía limpia a mil 900 habitaciones hoteleras y oficinas corporativas en Cancún.

El proyecto contempla la instalación de 2,479 paneles solares y 45 baterías eléctricas, capaces de generar 190,143 kilovatios hora mensuales. Esta infraestructura permitirá reducir hasta en 14 % el costo de la factura eléctrica de los centros de hospedaje, además de evitar la emisión de más de mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, lo que equivale a dejar de consumir 2,347 barriles de petróleo o 437,265 litros de gasolina.

Dolores López Lira, presidenta del Consejo de Grupo Lomas, destacó que esta iniciativa representa un paso firme hacia la sostenibilidad hotelera “Tenemos varios destinos, desde Tulum hasta Maroma, y en todos estamos integrando paneles y baterías. Este proyecto no solo representa ahorro, sino también compromiso ambiental”.

Entre los desarrollos beneficiados se encuentran los hoteles Dorado Infinity, Hidden Beach, El Dorado Royal Generations, Dorado Maroma y el exclusivo complejo Palafitos, todos ubicados en puntos estratégicos de la Riviera Maya. La primera etapa del proyecto incluye además la construcción de techos solares en estacionamientos y la incorporación de vehículos eléctricos para transporte de personal.

Jeroen Hanlo, líder del proyecto, subrayó que esta transición energética marca un parteaguas en el sector turístico mexicano “Entramos a la era de la descarbonización con sistemas fotovoltaicos de última generación y baterías BESS. Es una solución integral ante los desafíos del suministro eléctrico en la Península”.

Óscar García, director de crecimiento de proyectos en Energía Real, explicó que los microcortes de energía se han duplicado en todo el país, siendo la Península de Yucatán una de las zonas más afectadas. El esquema de autosuministro permite almacenar energía en horarios de menor costo y utilizarla en horas pico, optimizando el consumo y reduciendo la dependencia de la red nacional.

ITCH realizará mapeo de socavones

Ante la preocupación por el impacto que podría generar el tránsito de autobuses de transporte público en la infraestructura vial de la capital, el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) confirmó el inicio de un proyecto de “mapeo” en la parte baja de la ciudad para detectar zonas de riesgo por posibles socavones y hundimientos.

El director del ITCH, Mario Vicente González Robles, informó que el estudio se llevará a cabo con tecnología especializada, incluyendo drones y sensores de superficie, y será ejecutado por estudiantes y docentes del área de ingeniería civil. El objetivo es generar un diagnóstico técnico que permita prevenir afectaciones estructurales antes de que el nuevo sistema de transporte urbano entre en operación de forma permanente.

La preocupación surge a raíz del plan piloto de movilidad urbana que contempla la circulación de más de 60 unidades de transporte público en Chetumal, muchas de ellas atravesando el primer cuadro de la ciudad, donde se han reportado hundimientos y baches recurrentes. El paso de vehículos pesados podría agravar estas condiciones, especialmente en zonas con suelos inestables o con acumulación de agua subterránea.

“El tránsito de camiones de pasajeros representa un riesgo si no se cuenta con información precisa sobre el estado del subsuelo. Por eso decidimos retomar el mapeo, ahora con respaldo institucional y coordinación con autoridades estatales y municipales”, explicó González Robles.

El mapeo se realizará en etapas, iniciando en el último trimestre del año y extendiéndose durante el primer semestre de 2026. La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) colaborarán en el análisis de flujos hídricos y condiciones del terreno, especialmente en temporada de lluvias.

Además, se contempla la firma de un convenio entre el ITCH y el gobierno estatal para formalizar el uso de los datos generados en la planeación de obras públicas y rutas de transporte. El estudio también incluirá zonas de alto tránsito y áreas escolares, como parte de una estrategia integral de seguridad vial.

Los resultados preliminares permitirán identificar puntos críticos donde podrían presentarse colapsos de pavimento o filtraciones, y servirán como base para rediseñar rutas de transporte o reforzar la infraestructura existente. El proyecto se enmarca en el 50 aniversario del ITCH, como parte de su compromiso con el desarrollo urbano y la formación técnica aplicada.