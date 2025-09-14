Alza de casos VIH entre jóvenes enciende las alarmas en Cozumel

Tendencia preocupante en la isla

Cada mes se registran al menos dos nuevos diagnósticos en personas de entre 17 y 25 años

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La incidencia de casos de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre jóvenes de Cozumel ha encendido las alertas del sector salud. De acuerdo con especialistas locales, cada mes se registran al menos dos nuevos diagnósticos en personas de entre 17 y 25 años, lo que refleja una tendencia preocupante en la isla.

Actualmente, se contabilizan más de 210 casos activos en tratamiento, según el doctor Ángel Mario González Hernández, médico adscrito a clínicas públicas de la región. Otros reportes estiman que la cifra podría alcanzar hasta 400 casos confirmados, con proyecciones que apuntan a un posible incremento a 800 para finales de 2025, si no se refuerzan las medidas de prevención.

Uno de los principales desafíos es el abandono del tratamiento por parte de pacientes jóvenes. “Muchos no toman en serio el diagnóstico en etapas tempranas, y cuando deciden retomar el tratamiento, la enfermedad ya ha avanzado, lo que complica su manejo clínico”, advirtió González Hernández.

Además, especialistas como Juan Carlos Góngora Aké señalan que el VIH puede permanecer asintomático durante años, lo que dificulta su detección oportuna. “La falta de educación sexual integral y el aumento de la actividad sexual sin protección están generando un entorno propicio para la propagación del virus”, explicó.

Aunque el tratamiento privado puede resultar costoso, las clínicas gubernamentales ofrecen medicamentos antirretrovirales y estudios de laboratorio sin costo, lo que facilita el seguimiento médico y el control de la enfermedad.

Ante el panorama, se ha hecho un llamado urgente a reforzar las campañas de concientización sobre el uso del condón, la realización de pruebas periódicas y la eliminación del estigma social que aún rodea al VIH. “La prevención debe ser constante, no solo reactiva”, subrayó Góngora.

Organizaciones civiles y autoridades sanitarias exhortan a implementar programas permanentes de educación sexual, dirigidos especialmente a jóvenes, amas de casa y miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes figuran entre los grupos más afectados.

La Secretaría de Salud federal reportó que Quintana Roo registró en 2024 una incidencia de 49.2 nuevos casos de VIH por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento respecto al año anterior.

Jóvenes optan por masculinidad tradicional

Un estudio realizado por la Universidad del Caribe reveló que el 60% de los jóvenes varones en Cancún continúa adoptando modelos de masculinidad tradicional, caracterizados por roles de dominio, fuerza y control emocional limitado. La investigación, presentada por la catedrática Sabrina Ivonne Rodríguez Ogaz, pone en evidencia las tensiones entre los valores heredados y las nuevas formas de expresión masculina que emergen en contextos urbanos multiculturales.

El estudio señala que, aunque muchos jóvenes fueron educados bajo parámetros rígidos de masculinidad -como la idea del hombre proveedor, fuerte y reservado-, un 40% comienza a explorar alternativas que promueven la corresponsabilidad, la expresión emocional y la equidad de género.

“Los jóvenes enfrentan el dilema de seguir los roles que les enseñaron en casa o romper con esos paradigmas”, explicó Rodríguez Ogaz. En las calles de Cancún, ya es común ver varones con cabello teñido, uñas pintadas o maquillaje, como parte de una masculinidad más libre que no necesariamente está vinculada a su orientación sexual.

La especialista advirtió que, pese a los avances, las redes sociales y ciertos contenidos culturales —como los narcocorridos— continúan reforzando la imagen del “macho violento”, dificultando la consolidación de nuevas masculinidades. “La presión social y la exposición constante a modelos agresivos perpetúan estereotipos que ya no responden a la realidad de muchos jóvenes”, afirmó.

El estudio también destaca que muchas mujeres jóvenes prefieren varones capaces de comunicar sus emociones, compartir responsabilidades económicas y participar activamente en la vida doméstica. Este cambio de expectativas está transformando las relaciones de pareja y cuestionando el rol tradicional del hombre como único proveedor.

“Antes se educaba a los hombres para asumir todo el peso económico; ahora se valora el modelo 50-50, donde ambos aportan y deciden”, puntualizó la investigadora.

La Universidad del Caribe impulsa este tipo de investigaciones como parte de una estrategia para fomentar el diálogo sobre género, identidad y derechos humanos. La multiculturalidad de Cancún, sumada a la influencia de nuevas generaciones, está generando un entorno propicio para repensar la masculinidad desde una perspectiva más inclusiva y equitativa.