Sedetus advierte sobre trece desarrollos inmobiliarios irregulares en Tulum

Legalidad urbanística enfrenta una prueba de fuego

Este pone en jaque a inversionistas y compradores

En el corazón de la Riviera Maya, donde el crecimiento inmobiliario ha sido tan vertiginoso como el flujo turístico, la legalidad urbanística enfrenta una prueba de fuego. La reciente alerta emitida por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) sobre trece desarrollos irregulares en Tulum no solo pone en jaque a inversionistas y compradores, sino que revela una tensión persistente entre expansión y regulación. ¿Estamos ante un modelo de desarrollo que privilegia la especulación sobre el ordenamiento territorial?

Sedetus informó que trece desarrollos inmobiliarios en el municipio de Tulum operan sin los dictámenes, constancias ni permisos estatales o municipales requeridos por la ley. Entre los proyectos señalados se encuentran: Luna Sanctuary, Santuario Uh May, Uxcan Tulum Bamboo Villas, Haciendas Coba, Viventum, Nova Tulum, Maia Holistic Community, Selvadentro, Akun, Arunte, Emana, Tulum Cenote Gardens y Oken.

Estos desarrollos incumplen diversas normativas, incluyendo la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley de Acciones Urbanísticas; la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles; y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano.

La dependencia estatal advirtió que realizar transacciones —compra, venta, renta o promesas de compraventa— en estos desarrollos representa un riesgo directo al patrimonio de las familias. Al no contar con respaldo legal, dichas operaciones podrían constituir delitos contra el ordenamiento urbano.

El Ayuntamiento de Tulum replicó la alerta en sus canales oficiales, exhortando a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los permisos antes de comprometer recursos. Sedetus también puso a disposición asesoría directa para inversionistas y compradores interesados en garantizar certeza jurídica en sus operaciones.

La alerta de Sedetus no es solo un llamado preventivo, sino una señal de que el crecimiento inmobiliario en Tulum requiere una revisión profunda. La falta de regulación efectiva y la proliferación de proyectos sin permisos no solo vulneran el marco legal, sino que amenazan el equilibrio ambiental, social y económico de la región.

Tulum no puede seguir creciendo a costa de la legalidad. La planeación urbana debe ser tan prioritaria como la promoción turística. Y si el patrimonio de las familias está en juego, el Estado debe garantizar que el desarrollo no se convierta en desorden.