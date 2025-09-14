Cancún consolida su liderazgo en turismo de bodas en el Caribe

Proyección de hasta 13 ceremonias diarias

La inversión promedio por celebración oscila entre 2,500 y 4,000 dólares sin hospedaje

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cancún se consolida como el destino número uno para bodas y romance en el Caribe mexicano, con una proyección de hasta 13 ceremonias diarias durante la temporada alta que inicia en octubre. Así lo confirmaron organizadores y proveedores del sector durante el cuarto Summit de Asociaciones de Bodas del Caribe Mexicano, realizado recientemente en la ciudad.

Rosario Hernández, presidenta de la Asociación de Coordinadores Independientes de Bodas y Eventos Profesionales, destacó que la inversión promedio por boda en Cancún oscila entre 2,500 y 4,000 dólares, sin incluir hospedaje, vuelos ni servicios complementarios. Esta cifra refleja el dinamismo del sector, que atrae tanto a parejas nacionales como internacionales.

“El crecimiento de este segmento responde a la combinación de belleza natural, infraestructura turística y servicios especializados que ofrece Cancún”, señaló Hernández.

Cancún cuenta con:

– Playas de arena blanca y escenarios naturales ideales para ceremonias al aire libre

– Hoteles y resorts con paquetes nupciales integrales

– Coordinadores certificados y proveedores especializados

– Conectividad aérea internacional y servicios logísticos eficientes

Estas condiciones han posicionado a la ciudad como referente en el mercado global de bodas de destino.

A pesar del liderazgo, los organizadores reconocen desafíos que deben atenderse para mantener la competitividad, tales como: mejorar los tiempos de traslado entre locaciones, fortalecer la calidad de los servicios hoteleros y optimizar la coordinación con agencias de viajes y operadores turísticos.

El Summit sirvió como plataforma para intercambiar estrategias, reforzar alianzas y renovar el compromiso de mantener a Cancún en la cima de la industria nupcial.

Proponen inversión de 6 mdp para RFE de Chetumal

Se propone una inversión de 6 millones de pesos (mdp) para fortalecer el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) de Chetumal, una infraestructura clave que busca dinamizar la economía de la región a través del comercio exterior y la atracción de inversión nacional e internacional.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, Paul Carrillo Cáceres, informó que la SEDENA construirá un nuevo RFE en Chetumal, situado en el Aeropuerto Internacional de la ciudad. El objetivo es aprovechar la ubicación estratégica para vincular el recinto con la Zona Libre de Chetumal y la próxima llegada del tren de carga en 2026.

La propuesta de destinar 6 mdp está orientada a financiar estudios técnicos, infraestructura básica y procesos regulatorios. Este capital permitirá avanzar en permisos ambientales, adecuación de espacios y formalización de contratos con nuevas empresas interesadas en el régimen fiscal exclusivo del RFE.

El recinto permitirá la introducción, almacenamiento, transformación y venta de mercancías extranjeras bajo un trato fiscal preferente, lo que elimina el pago de impuestos hasta el momento de la venta final. Este esquema, respaldado por incentivos federales y estatales, otorga ventajas competitivas como reducción en costos logísticos, operativos y fiscales para las empresas que se establezcan ahí.

La entrada en operación del RFE coloca a Chetumal en una nueva etapa de oportunidades, facilitando la atracción de empresas de manufactura, comercio internacional y logística. El gobierno estatal afirma que este recinto no será un “elefante blanco”, sino un detonador real de empleo y crecimiento regional, con infraestructura que ya ofrece energía y servicios de primer nivel sobre 180 mil metros cuadrados, con potencial de ampliación.

Actualmente, el recinto funciona con algunas empresas en proceso de formalización, y se espera que la inversión y los nuevos decretos fiscales –como la exención del Impuesto General de Importación y otros incentivos– impulsen la instalación de más actores económicos en 2025. El gobierno estatal asegura que trabaja para evitar el abandono de la infraestructura y garantizar su plena activación en los próximos meses.