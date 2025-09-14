Emprende vuelo el primer avión ligero hecho 100% en México

¡Volvemos a la aviación!

La aeronave biplaza Halcón 2.1 puede ser utilizada para capacitación, labores de vigilancia y paseos

Después de 67 años, reinició la producción aeronáutica de México con la certificación, por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), del avión ligero deportivo Halcón 2.1, producido 100% en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, calificó el evento como histórico al colocar a México como el duodécimo productor mundial de aeronaves y destacó que el proyecto se desarrolló completamente con recursos privados sin apoyos gubernamentales.

“Es un día histórico. Este registro es el 0001, es decir, volvemos a la aviación. México vuelve a producir y levanta el vuelo y nos va a ir muy bien, vamos a ir muy lejos”, señaló el funcionario federal durante la ceremonia de entrega de la autenticación.

Comentó que el sello que avala que el Halcón 2, de la empresa Horizontec, se trata de una aeronave ligera, “tiene un impacto que no sólo es muy importante para recuperar el peso de México en su propia aviación, sino también en todos los demás sectores de la economía, porque ahora qué argumento podría haber para que no hagamos lo propio en lo que nos propongamos”.

Durante el acto que ocurrió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Ebrard Casaubón comentó que el país es el productor número 12 de aviación aeronáutica en general a nivel del mundo y se espera que sea el décimo.

“Se producen en México todas las piezas de las turbinas, cada vez hacemos aleaciones más complejas también, fuselajes, electrónica, en fin, pero no teníamos un avión propio”.

Señaló que el proyecto de Horizontec nació hace 11 años en Celaya, Guanajuato. “Todo el mundo les dijo va a ser muy difícil, es imposible, en México no se ha registrado una aeronave desde hace décadas, dijo.

Después de apuntar que es muy diferente diseñar una aeronave, a sólo construir y exportar, Ebrard Casaubón indicó que el Halcón 2.0 es una aeronave más ligera, con nuevos materiales, con un costo tres veces menor que una Cessna usada y su costo de operación por hora es casi cuatro veces menor que cualquier aeronave.

Apuntó que el avión, en el que viajó como parte de la exhibición inaugural, tiene una autonomía de más mil kilómetros y un gasto de combustible menor, pues utiliza gasolina Premium, de la “roja”.

El sueño aeronáutico se vuelve realidad

Esta visión fue compartida por el director general de la AFAC, Miguel Enrique Ballín, quien subrayó que el desarrollo del Halcón 2.1 permite retomar un camino que se había abandonado desde hace años.

“El Halcón 2.1 representa algo mucho más profundo: la recuperación del sueño aeronáutico mexicano. Desde 1957 México no había desarrollado una aeronave propia, han pasado más de cinco décadas sin que nuestro país produjera un avión desde cero, y hoy, gracias a Horizontec, ese sueño vuelve a despegar”, dijo Ballín Osuna.

El vuelo del Halcón ha sido una travesía de años. Giovanni Angelucci, presidente y CEO de la empresa Horizontec, expresó que la certificación es el resultado de un esfuerzo titánico iniciado en 2014.

“En estos años hemos luchado mucho, podríamos decir ríos de sangre, sudor y lágrimas, pero llegamos a un certificado de aprobación que significa que nuestra aeronave, en estos años que hemos logrado desarrollando una plataforma de ingeniería, es producto de esta plataforma, no es el producto final», comentó Angelucci, destacando la perseverancia de su equipo.

Compromisos de compra para 12 unidades

El Halcón 2.1 es el primer avión completamente diseñado y fabricado en México desde 1957, destinado principalmente para entrenamiento de pilotos, patrullajes aéreos y actividades turísticas. La empresa ya cuenta con compromisos de compra para 12 unidades de escuelas de aviación y espera obtener la certificación final de manufactura tras comercializar las primeras tres aeronaves experimentales.

El Halcón 2.1 corresponde a la categoría de Aeronave Deportiva Ligera (LSA por sus siglas en inglés), con peso máximo de despegue de 600 kilogramos, capacidad para dos personas y velocidad máxima de 120 nudos (222 km/h). Una de sus principales ventajas operativas es su costo por hora de vuelo de 1,200 pesos, significativamente inferior a los 4,000 pesos que cuesta operar una aeronave convencional.

En abril pasado, el prototipo se convirtió en la primera aeronave de fabricación mexicana en volar en Estados Unidos durante su participación en el Sun & Fun Aerospace Expo, la muestra aeronáutica más grande de ese país.

Horizontec cuenta actualmente con moldes para fabricar un centenar de fuselajes y prepara su planta en Celaya para la producción escalonada. El certificado obtenido incluye la aprobación de tipo y la matrícula definitiva que define la propiedad y origen mexicano de la aeronave. El desarrollo se realizó en el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en Querétaro antes de trasladarse a la planta productiva en Guanajuato.

Características de la aeronave:

– Velocidad de cruceros de 250 kilómetros por hora

– Peso vacío: 300 kilogramos

– Altura: 2.3 metros

– Longitud: 6.1 metros

– Peso máximo: 600 kilogramos

– Capacidad de combustible: cuenta con dos versiones de tanque, una de 90 y otra de 120 litros

– Tiene una inyección computarizada de combustible

– Algunos de los materiales compuestos que lo conforman son: fibra de carbono, resinas epóxicas y aluminio de grado aeronáutico