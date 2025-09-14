El gobierno de Atizapán de Zaragoza continúa invirtiendo en seguridad pública

Entrega de uniformes y equipo

Atizapán de Zaragoza, Méx.- En un acto que reafirma el compromiso con la seguridad de las familias atizapenses, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas encabezó la ceremonia de Entrega de Uniformes y Cambio de Equipos Portátiles de Radiocomunicación 2025 a los valientes elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial.

Esta importante inversión en equipamiento de última generación tiene como objetivo principal dignificar la labor de quienes día a día velan por la tranquilidad de la ciudadanía, así como fortalecer sus capacidades operativas para una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Durante el evento, celebrado en la explanada del palacio municipal, el Comisario Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, destacó la transformación que ha vivido la corporación bajo el liderazgo del Presidente Rodríguez Villegas. “Lo que usted hizo no fue invertir en una administración sino dejar un legado”, enfatizó el Comisario, y añadió un emotivo agradecimiento al alcalde: «Estamos muy agradecidos. Esta es una corporación que le quiere y lo va a recordar toda la vida por lo que usted hizo por nosotros».

Los nuevos uniformes, de la reconocida marca 5.11 Tactical, son un referente a nivel mundial por su durabilidad, comodidad y diseño táctico. “Es la primera gran administración donde a la fecha hemos entregado 5,201 uniformes nuevos en tres años y medio. Significa que cada elemento recibe una dotación de dos juegos de uniformes completos al año”, señaló el Comisario. Esto no solo mejora la imagen de la corporación, sino que también brinda a los oficiales la confianza y el equipo adecuado para desempeñar sus funciones de manera óptima.

Junto con los uniformes, se realizó el cambio de 490 equipos de radiocomunicación portátiles. La nueva tecnología permitirá una comunicación más clara y segura entre los elementos, crucial para la coordinación en operativos y la atención de emergencias.