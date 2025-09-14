Llamado de la dirigente del PRI en Edomex a defender la democracia

Apoyo a habitantes de Santiago Occipaco

Naucalpan, Méx.- Con la entrega de beneficios directos a familias de este municipio -útiles escolares, sillas de ruedas e insumos para el hogar-, la presidenta del PRI Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, demostró que el partido está cerca de la gente con acciones concretas.

Desde Santiago Occipaco, advirtió que el verdadero reto hacia el 2027 será impedir que Morena consolide un modelo autoritario que busca acabar con la democracia del país.

Durante el evento, realizado junto al diputado Elías Rescala Jiménez, Cristina Ruiz enfatizó que el PRI no solo dialoga con la ciudadanía, sino que gestiona soluciones concretas frente a la desaparición de programas sociales esenciales como las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, que beneficiaban a millones de hogares.

En este evento, la dirigente priista reconoció el trabajo del Síndico Víctor Navarro Ruiz, del Regidor Eduardo Castro Bello y del Delegado especial del CEN, Hugo Urbina Santoyo, quienes acompañan y respaldan las gestiones en favor de la comunidad naucalpense.

“La gente perdió apoyos esenciales porque este gobierno decidió destinar miles de millones a obras faraónicas como el Tren Maya, mientras recortan recursos en salud y educación, dejando a las familias sin medicinas ni servicios”, denunció.

Cristina Ruiz advirtió que Morena busca controlar las instituciones, eliminar contrapesos y aprobar una reforma electoral que llevaría al país a un sistema de partido único. “Persiguen opositores, quieren jueces a modo y van contra los medios de comunicación. Lo que sigue es ir en contra de los ciudadanos. Eso no lo podemos permitir”, afirmó.