“Ley seca” en Ecatepec durante fiestas patrias: Azucena Cisneros

Los días 15 y 16 de septiembre

Por Arturo Baena

Ecatepec, Méx.- En el marco de las fiestas patrias, el gobierno de este municipio, encabezado por Azucena Cisneros Coss, aplicará la llamada “ley seca”, por lo que no se podrán vender bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos por las y los integrantes del Ayuntamiento, durante la vigésima segunda sesión ordinaria de Cabildo.

Las y los ediles aprobaron el acuerdo 200/2025, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y modalidades en los establecimientos mercantiles de Ecatepec, a partir de las 00:00 horas del lunes 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del martes 16 de septiembre de 2025, como medida de prevención social con motivo de los festejos patrios.

Cisneros Coss detalló que las autoridades municipales van a estar vigilantes para que no se cometa ningún tipo de abuso y anunció que se pondrá en marcha el alcoholímetro el lunes 15 de septiembre.

Recordó que la Cultura de Paz “llegó para quedarse” y la política de prohibir la venta de alcohol en las fiestas patronales de los pueblos permitió reducir la incidencia delictiva en 65 por ciento.

Manifestó que “el mayor número de homicidios se da en el marco de ambientes de alcohol” y reconoció que la noche del 15 de septiembre las personas quieren festejar, “pero nosotros, como institución y como autoridad municipal, estamos obligados a continuar construyendo ambientes de paz”.

Las y los integrantes del Cabildo también votaron a favor del acuerdo del Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo décimo tercero del artículo 5 y se adicionan los párrafos décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 5, y un segundo párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Lo anterior, luego de que la LXII Legislatura del Estado de México aprobó dicha propuesta.