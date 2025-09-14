Entrega Huixquilucan rehabilitación de dos parques infantiles

Huixquilucan, Méx.- Para fomentar un entorno de sano desarrollo y entretenimiento en beneficio de los niños y niñas, el gobierno de Huixquilucan rehabilitó y entregó dos parques infantiles en los fraccionamientos Lomas Country Club y Hacienda Martín Caballero, con el propósito de continuar el programa de recuperación de espacios públicos y contribuir a la actividad física. Durante la inauguración del parque “Shimon Peres”, en el fraccionamiento Lomas Country Club, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco apuntó que esta remodelación consistió en el cambio de piso, mantenimiento de juegos infantiles y áreas de jardines, para que sea una zona accesible y segura para todos y que las familias tengan una experiencia única y divertida.

“Desde mi pasada administración, estamos con el programa de recuperación de espacios públicos. Este parque se encontraba un poco deteriorado, entonces, le dimos mantenimiento a los juegos para que los niños puedan divertirse en espacios seguros. Seguiremos entregando más juegos infantiles por todo Huixquilucan”, agregó la alcaldesa.

Posteriormente, en el fraccionamiento Hacienda Martín Caballero, en Hacienda de Las Palmas, Romina Contreras inauguró un nuevo módulo de juegos infantiles, con lo que se atiende una de las demandas de los vecinos y suman 89 juegos en todo el territorio, diseñados para involucrar a las familias en actividades de integración y que los niños desarrollen habilidades sociales al interactuar con más infantes.