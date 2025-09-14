Mala salud oral provoca infartos y Alzheimer

México, país latinoamericano con mayor índice de pérdida dental prematura

Problema de salud pública, por desatención gubernamental: doctora Liliana Bueno

La falta de salud oral no solo provoca pérdida dental temprana, sino que está asociada a padecimientos cardiovasculares, bacterias orales – endocarditis bacteriana-, vinculadas a riesgo de infartos y complicaciones sistémicas como partos prematuros, enfermedades respiratorias y deterioro cognitivo, advirtió la doctora Liliana Bueno, especialista en implantología dental y con un cuarto de siglo de experiencia en odontología digital.

Urgió en la necesidad de atender a la población de escasos recursos con problemas bucales no por estética sino como problema de salud pública que acorta la vida o niega a la gente calidad de vida y bienestar.

La facultativa alertó que la periodontitis (infección crónica de las encías) en pacientes con diabetes hace resistencia a la insulina y empeora el control glucémico. Añadió que estudios científicos demuestran que la bacteria de las caries puede incidir en el desarrollo del Alzheimer.

En conferencia de prensa, la doctora Bueno informó que, según la OMS, México es el país de América Latina con mayor índice de pérdida dental prematura por el limitado acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos preventivos.

Por ello, instó al gobierno mexicano a ver las enfermedades bucales como un problema de salud pública y reconocer que la gente de escasos recursos no tiene acceso a instituciones del sector, o no están equipadas para atender la salud bucal por falta de especialistas, instrumental o medicamentos. Llamó a avanzar en la cultura de la atención bucal.

Señaló la galena Liliana Bueno que en nuestro país el 90 por ciento de la población padece de caries y el 70 por ciento de los adultos mayores tiene pérdida de piezas dentales.

Para avanzar hacia un México libre de caries habrá que empezar por la atención de los niños y reconocer que la boca no es un ente solo para hablar o comer, sino parte integral del organismo y que se asocia con el buen estado o deterioro de otros órganos.

Dijo que da tristeza ver que, por exceso de consumo de azúcares, a infantes de doce años ya se le extraen los molares inferiores, primeras piezas de la dentadura permanente. Son necesarias las campañas de prevención no solo del gobierno, sino del sector privado, a quien pidió más responsabilidad social.

Capacitación de profesionales en América Latina

La especialista Bueno puso a disposición de la gente, la fundación que lleva su nombre para atender a población de escasos recursos, especialmente niños y adultos mayores, así como a empleados de empresas que cuentan con programas de prevención de la salud para los trabajadores.

También puso en marcha la iniciativa Dental Tech Academy para la capacitación de profesionales o estudiantes universitarios.

Dental Bueno y su iniciativa Dental Tech Academy se han convertido en plataformas clave para la capacitación de profesionales en América Latina. “No basta con atender pacientes; necesitamos preparar a nuevas generaciones con herramientas que respondan al futuro, no al pasado de la odontología”, enfatiza la especialista.

Con el próximo lanzamiento de su libro -un compendio de experiencias clínicas, casos de éxito y reflexiones sobre la transformación de vidas a través de la odontología-, la doctora Bueno busca llevar este mensaje más allá del consultorio: la salud bucal no puede seguir siendo opcional.

En 2024, la clínica colocó más de 800 implantes dentales, consolidándose como líder nacional en el campo. Cada tratamiento, asegura la doctora Bueno, cuenta con garantía y un acompañamiento humano que transforma no solo la boca, sino la vida de cada paciente.

