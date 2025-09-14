Avance en la transformación de zona de influencia del Tren “El Insurgente”

Talleres en materia de planificación y gestión urbana

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura recibe asesoría del Banco Mundial

Metepec, Estado de México.– El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), avanza en la transformación de la zona de influencia del Tren México-Toluca “El Insurgente”, con la asesoría del Banco Mundial mediante una serie de talleres en materia de planificación y gestión urbana.

Al encabezar la primera reunión con el Banco Mundial, el Secretario Carlos Maza Lara, titular de la Sedui, destacó la importancia de este proyecto de la Gobernadora Delfina Gómez, como una oportunidad para hacer del Valle de Toluca un polo de desarrollo inclusivo, sostenible y sustentable, tal como se indica en el Plan Parcial del Tren México-Toluca “El Insurgente” que se publicó este año.

Por su parte, Dean A. Cira, Especialista Líder en Desarrollo Urbano para América Latina del Banco Mundial, coincidió en que el tren es más que una obra, afirmó que se le debe ver como un área de oportunidad para desarrollar la importante área metropolitana que lo circunda, por lo que reiteró el apoyo a corto y largo plazo de la institución internacional.

La transformación de la segunda zona metropolitana más grande del Estado de México, con base en el Plan Parcial del Tren México-Toluca “El Insurgente”, es coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, cuyas áreas de planeación recibirán la asesoría del Banco Mundial para configurar el desarrollo futuro de la región y crear oportunidades para los mexiquenses.

Obra en la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno mantiene comunicación con los vecinos de la colonia Vasco de Quiroga, quienes han realizado protestas por las afectaciones derivadas de las obras del Tren “El Insurgente” en la zona poniente de la Ciudad de México.

Sheinbaum también adelantó que el tramo Santa Fe y Observatorio será inaugurado en diciembre, como parte del avance de esta obra ferroviaria que conectará el Valle de Toluca con la Ciudad de México. Asimismo, reiteró que durante su sexenio se concluirá la extensión de la Línea 12 del Metro hacia el poniente.